https://ria.ru/20250605/ubiystvo-2021119014.html

СК раскрыл убийство, совершенное 32 года назад под Калининградом

СК раскрыл убийство, совершенное 32 года назад под Калининградом - РИА Новости, 05.06.2025

СК раскрыл убийство, совершенное 32 года назад под Калининградом

Следователи раскрыли изнасилование и убийство женщины, совершенное 32 года назад в городе Гусеве под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:40:00+03:00

2025-06-05T15:40:00+03:00

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калининград

гусев

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КАЛИНИНГРАД, 5 июн — РИА Новости. Следователи раскрыли изнасилование и убийство женщины, совершенное 32 года назад в городе Гусеве под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Тело женщины обнаружили 24 ноября 1992 года в реке Красная в черте города Гусева, ее изнасиловали и задушили. Тогда установить подозреваемого не удалось, но в ходе работы с материалами нераскрытых преступлений прошлых лет правоохранители выявили схожие преступления, совершенные в регионе с 1992 по 1997 годы. В поле зрения следствия попал 53-летний уроженец Гусева, с 1997 года отбывающий пожизненное наказание за убийство в 1993 году жительницы Гусева и убийство в мае 1997 года своего друга и его семьи. "Следственными органами СК России по Калининградской области 53-летнему жителю региона предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием (пункт "е" часть 2 статья 105 УК РСФСР), совершенном в 1992 году", - говорится в сообщении. По данным СК, это не первое дело в отношении фигуранта, раскрытое следователями спустя много лет. В 2024 году он осужден Московским районным судом города Калининграда за убийство и изнасилование двух лиц и покушение на убийство трех лиц, совершенные в 1996 году. "Следователям СУ СКР по Калининградской области, оперативникам ГУУР МВД России и регионального управления уголовного розыска удалось установить контакт с фигурантом, который дал подробные показания, признал вину и рассказал об обстоятельствах совершенного в 1992 году преступления в ходе проверки показаний на месте, сообщив следствию детали, которые не могли быть известны лицу, непричастному к убийству", - добавили в пресс-службе. Фигурант рассказал следователям, что вечером 8 ноября 1992 года, встретив ранее незнакомую женщину, напал на нее и силой привел на берег реки, где изнасиловал и задушил. Затем он избавился от тела, выбросив его в реку, и скрылся с места преступления. По словам фигуранта, это первое из совершенных им убийств.

https://ria.ru/20250422/cheljabinsk-2012740493.html

https://ria.ru/20250418/ubiystvo-2012195761.html

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калининград, гусев, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия