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СК раскрыл убийство, совершенное 32 года назад под Калининградом - РИА Новости, 05.06.2025
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15:40 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/ubiystvo-2021119014.html
СК раскрыл убийство, совершенное 32 года назад под Калининградом
СК раскрыл убийство, совершенное 32 года назад под Калининградом - РИА Новости, 05.06.2025
СК раскрыл убийство, совершенное 32 года назад под Калининградом
Следователи раскрыли изнасилование и убийство женщины, совершенное 32 года назад в городе Гусеве под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:40:00+03:00
2025-06-05T15:40:00+03:00
калининград
гусев
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 5 июн — РИА Новости. Следователи раскрыли изнасилование и убийство женщины, совершенное 32 года назад в городе Гусеве под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Тело женщины обнаружили 24 ноября 1992 года в реке Красная в черте города Гусева, ее изнасиловали и задушили. Тогда установить подозреваемого не удалось, но в ходе работы с материалами нераскрытых преступлений прошлых лет правоохранители выявили схожие преступления, совершенные в регионе с 1992 по 1997 годы. В поле зрения следствия попал 53-летний уроженец Гусева, с 1997 года отбывающий пожизненное наказание за убийство в 1993 году жительницы Гусева и убийство в мае 1997 года своего друга и его семьи. "Следственными органами СК России по Калининградской области 53-летнему жителю региона предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием (пункт "е" часть 2 статья 105 УК РСФСР), совершенном в 1992 году", - говорится в сообщении. По данным СК, это не первое дело в отношении фигуранта, раскрытое следователями спустя много лет. В 2024 году он осужден Московским районным судом города Калининграда за убийство и изнасилование двух лиц и покушение на убийство трех лиц, совершенные в 1996 году. "Следователям СУ СКР по Калининградской области, оперативникам ГУУР МВД России и регионального управления уголовного розыска удалось установить контакт с фигурантом, который дал подробные показания, признал вину и рассказал об обстоятельствах совершенного в 1992 году преступления в ходе проверки показаний на месте, сообщив следствию детали, которые не могли быть известны лицу, непричастному к убийству", - добавили в пресс-службе. Фигурант рассказал следователям, что вечером 8 ноября 1992 года, встретив ранее незнакомую женщину, напал на нее и силой привел на берег реки, где изнасиловал и задушил. Затем он избавился от тела, выбросив его в реку, и скрылся с места преступления. По словам фигуранта, это первое из совершенных им убийств.
https://ria.ru/20250422/cheljabinsk-2012740493.html
https://ria.ru/20250418/ubiystvo-2012195761.html
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калининград, гусев, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Калининград, Гусев, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК раскрыл убийство, совершенное 32 года назад под Калининградом

СК раскрыл убийство, совершенное 32 года назад в Гусеве под Калининградом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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КАЛИНИНГРАД, 5 июн — РИА Новости. Следователи раскрыли изнасилование и убийство женщины, совершенное 32 года назад в городе Гусеве под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Тело женщины обнаружили 24 ноября 1992 года в реке Красная в черте города Гусева, ее изнасиловали и задушили. Тогда установить подозреваемого не удалось, но в ходе работы с материалами нераскрытых преступлений прошлых лет правоохранители выявили схожие преступления, совершенные в регионе с 1992 по 1997 годы. В поле зрения следствия попал 53-летний уроженец Гусева, с 1997 года отбывающий пожизненное наказание за убийство в 1993 году жительницы Гусева и убийство в мае 1997 года своего друга и его семьи.
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"Следственными органами СК России по Калининградской области 53-летнему жителю региона предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием (пункт "е" часть 2 статья 105 УК РСФСР), совершенном в 1992 году", - говорится в сообщении.
По данным СК, это не первое дело в отношении фигуранта, раскрытое следователями спустя много лет. В 2024 году он осужден Московским районным судом города Калининграда за убийство и изнасилование двух лиц и покушение на убийство трех лиц, совершенные в 1996 году.
"Следователям СУ СКР по Калининградской области, оперативникам ГУУР МВД России и регионального управления уголовного розыска удалось установить контакт с фигурантом, который дал подробные показания, признал вину и рассказал об обстоятельствах совершенного в 1992 году преступления в ходе проверки показаний на месте, сообщив следствию детали, которые не могли быть известны лицу, непричастному к убийству", - добавили в пресс-службе.
Фигурант рассказал следователям, что вечером 8 ноября 1992 года, встретив ранее незнакомую женщину, напал на нее и силой привел на берег реки, где изнасиловал и задушил. Затем он избавился от тела, выбросив его в реку, и скрылся с места преступления. По словам фигуранта, это первое из совершенных им убийств.
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КалининградГусевРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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