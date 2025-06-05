https://ria.ru/20250605/ubiystvo-2021043392.html

Жителя Ялты обвинили в убийстве матери и бабушки

Жителя Ялты обвинили в убийстве матери и бабушки - РИА Новости, 05.06.2025

Жителя Ялты обвинили в убийстве матери и бабушки

Житель Ялты обвиняется в убийстве своих матери и бабушки, упрекавших его за пьянство, он арестован, сообщает крымское главное управление СК РФ. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:51:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Житель Ялты обвиняется в убийстве своих матери и бабушки, упрекавших его за пьянство, он арестован, сообщает крымское главное управление СК РФ. "В своей квартире обнаружены тела 73-летней пенсионерки и ее 53-летней дочери с признаками насильственной смерти. Следователями установлено лицо, причастное к совершению преступления – внук и сын пострадавших", - говорится в сообщении. Обвинение в двойном убийстве предъявлено 34-летнему ялтинцу, его задержали и арестовали. "Установлено, что 21 мая в ходе конфликта, связанного с упреками старших и запрете употребления спиртного, мужчина ножом нанес женщинам множественные повреждения, от которых последние скончались. Злоумышленник принял меры к сокрытию преступления и выехал в другой город, где был задержан", - рассказали следователи. Тела женщин нашли в квартире спустя десять дней – 1 июня, добавили в СК.

https://ria.ru/20250604/ubiystvo-2020782308.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, ялта, происшествия