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Жителя Ялты обвинили в убийстве матери и бабушки - РИА Новости, 05.06.2025
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10:51 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/ubiystvo-2021043392.html
Жителя Ялты обвинили в убийстве матери и бабушки
Жителя Ялты обвинили в убийстве матери и бабушки - РИА Новости, 05.06.2025
Жителя Ялты обвинили в убийстве матери и бабушки
Житель Ялты обвиняется в убийстве своих матери и бабушки, упрекавших его за пьянство, он арестован, сообщает крымское главное управление СК РФ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:51:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Житель Ялты обвиняется в убийстве своих матери и бабушки, упрекавших его за пьянство, он арестован, сообщает крымское главное управление СК РФ. "В своей квартире обнаружены тела 73-летней пенсионерки и ее 53-летней дочери с признаками насильственной смерти. Следователями установлено лицо, причастное к совершению преступления – внук и сын пострадавших", - говорится в сообщении. Обвинение в двойном убийстве предъявлено 34-летнему ялтинцу, его задержали и арестовали. "Установлено, что 21 мая в ходе конфликта, связанного с упреками старших и запрете употребления спиртного, мужчина ножом нанес женщинам множественные повреждения, от которых последние скончались. Злоумышленник принял меры к сокрытию преступления и выехал в другой город, где был задержан", - рассказали следователи. Тела женщин нашли в квартире спустя десять дней – 1 июня, добавили в СК.
https://ria.ru/20250604/ubiystvo-2020782308.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, ялта, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Ялта, Происшествия
Жителя Ялты обвинили в убийстве матери и бабушки

Житель Ялты обвиняется в убийстве матери и бабушки, упрекавших его за пьянство

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Житель Ялты обвиняется в убийстве своих матери и бабушки, упрекавших его за пьянство, он арестован, сообщает крымское главное управление СК РФ.
"В своей квартире обнаружены тела 73-летней пенсионерки и ее 53-летней дочери с признаками насильственной смерти. Следователями установлено лицо, причастное к совершению преступления – внук и сын пострадавших", - говорится в сообщении.
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Обвинение в двойном убийстве предъявлено 34-летнему ялтинцу, его задержали и арестовали.
"Установлено, что 21 мая в ходе конфликта, связанного с упреками старших и запрете употребления спиртного, мужчина ножом нанес женщинам множественные повреждения, от которых последние скончались. Злоумышленник принял меры к сокрытию преступления и выехал в другой город, где был задержан", - рассказали следователи.
Тела женщин нашли в квартире спустя десять дней – 1 июня, добавили в СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияЯлтаПроисшествия
 
 
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