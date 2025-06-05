https://ria.ru/20250605/turtsija-2021003002.html
Турция сократила импорт нефтепродуктов из России
Турция сократила импорт нефтепродуктов из России - РИА Новости, 05.06.2025
Турция сократила импорт нефтепродуктов из России
Поставки российских нефтепродуктов в Турцию в апреле этого года сократились на четверть - до минимума более чем за 2,5 года, выяснило РИА Новости, изучив данные РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:25:00+03:00
2025-06-05T05:25:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Поставки российских нефтепродуктов в Турцию в апреле этого года сократились на четверть - до минимума более чем за 2,5 года, выяснило РИА Новости, изучив данные турецкой статслужбы. Импорт Турцией нефтепродуктов из России в апреле опустился на четверть в годовом выражении и на 11% по сравнению с мартом - до минимальных с сентября 2022 года 735,7 миллиона долларов. Всего за первые четыре месяца этого года Турция купила российских нефтепродуктов на 3,3 миллиарда долларов - на 14,5% меньше, чем годом ранее. При этом за весь прошлый год объем импорта составил 11,5 миллиарда долларов. Анкара больше всего покупала у Москвы газовые масла из нефти или битуминозных пород – на 616,3 миллиона долларов, топливо для реактивных двигателей - на 49,1 миллиона, легкие нефтепродукты из нефти или битуминозных пород – на 48,8 миллиона, другие виды газовых масел – на 11 миллионов, а также смазочные масла – на 10,4 миллиона долларов. Россия по итогам апреля стала главным поставщиком нефтепродуктов в Турцию. В пятерку лидеров также вошли Египет (47,1 миллиона долларов), Индия (33,8 миллиона), Франция (21,9 миллиона) и Италия (13 миллионов).
https://ria.ru/20250604/turtsiya-2020771362.html
https://ria.ru/20241003/nefteprodukty-1976070571.html
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РИА Новости
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турция, россия, анкара (провинция), в мире
Турция, Россия, Анкара (провинция), В мире
Турция сократила импорт нефтепродуктов из России
Поставки нефтепродуктов из России в Турцию в апреле сократились на четверть