Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/tsentr-2021072142.html
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 05.06.2025
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:52:00+03:00
2025-06-05T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
сша
вооруженные силы украины
великобритания
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровского, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергеевка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты Bradley производства США, восемь пикапов и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_b3fa5eb0077f4b2c561cfce66a6499c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, сша, вооруженные силы украины, великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, США, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли до 500 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровского, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергеевка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты Bradley производства США, восемь пикапов и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскСШАВооруженные силы УкраиныВеликобританияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала