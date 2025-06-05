https://ria.ru/20250605/tsentr-2021072142.html

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 05.06.2025

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:52:00+03:00

2025-06-05T12:52:00+03:00

2025-06-05T12:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

сша

вооруженные силы украины

великобритания

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровского, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергеевка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты Bradley производства США, восемь пикапов и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейск

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноармейск, сша, вооруженные силы украины, великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф)