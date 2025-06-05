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Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 05.06.2025
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:52:00+03:00
2025-06-05T12:52:00+03:00
2025-06-05T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровского, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергеевка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты Bradley производства США, восемь пикапов и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровая буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании.
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красноармейск, сша, вооруженные силы украины, великобритания, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, США, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли до 500 военных в зоне действия группировки "Центр" за сутки