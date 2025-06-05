https://ria.ru/20250605/trump-2021162352.html

Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином

Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином - РИА Новости, 05.06.2025

Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином не обсуждал Россию, Украину или Иран. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:55:00+03:00

2025-06-05T17:55:00+03:00

2025-06-05T18:37:00+03:00

россия

украина

иран

си цзиньпин

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином не обсуждал Россию, Украину или Иран.По его словам, беседа длилась полтора часа и была сосредоточена почти полностью на вопросах торговли. Лидеры обсудили реализацию нового торгового соглашения и договорились направить делегации для продолжения переговоров. По словам Трампа, вопросы России, Украины или Ирана на состоявшейся дискуссии на поднимались.

https://ria.ru/20250605/kitay-2021160108.html

россия

украина

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, иран, си цзиньпин, в мире, дональд трамп