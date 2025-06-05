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Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином - РИА Новости, 05.06.2025
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17:55 05.06.2025 (обновлено: 18:37 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/trump-2021162352.html
Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином
Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином не обсуждал Россию, Украину или Иран. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:55:00+03:00
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россия
украина
иран
си цзиньпин
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином не обсуждал Россию, Украину или Иран.По его словам, беседа длилась полтора часа и была сосредоточена почти полностью на вопросах торговли. Лидеры обсудили реализацию нового торгового соглашения и договорились направить делегации для продолжения переговоров. По словам Трампа, вопросы России, Украины или Ирана на состоявшейся дискуссии на поднимались.
https://ria.ru/20250605/kitay-2021160108.html
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россия, украина, иран, си цзиньпин, в мире, дональд трамп
Россия, Украина, Иран, Си Цзиньпин, В мире, Дональд Трамп
Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином

Трамп не обсуждал в разговоре с Си Цзиньпином Россию, Украину или Иран

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином не обсуждал Россию, Украину или Иран.
По его словам, беседа длилась полтора часа и была сосредоточена почти полностью на вопросах торговли. Лидеры обсудили реализацию нового торгового соглашения и договорились направить делегации для продолжения переговоров. По словам Трампа, вопросы России, Украины или Ирана на состоявшейся дискуссии на поднимались.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против КНР
Вчера, 17:48
 
РоссияУкраинаИранСи ЦзиньпинВ миреДональд Трамп
 
 
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