https://ria.ru/20250605/trump-2021162352.html
Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином
Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином не обсуждал Россию, Украину или Иран. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:55:00+03:00
2025-06-05T17:55:00+03:00
2025-06-05T18:37:00+03:00
россия
украина
иран
си цзиньпин
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином не обсуждал Россию, Украину или Иран.По его словам, беседа длилась полтора часа и была сосредоточена почти полностью на вопросах торговли. Лидеры обсудили реализацию нового торгового соглашения и договорились направить делегации для продолжения переговоров. По словам Трампа, вопросы России, Украины или Ирана на состоявшейся дискуссии на поднимались.
https://ria.ru/20250605/kitay-2021160108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, иран, си цзиньпин, в мире, дональд трамп
Россия, Украина, Иран, Си Цзиньпин, В мире, Дональд Трамп
Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином
Трамп не обсуждал в разговоре с Си Цзиньпином Россию, Украину или Иран