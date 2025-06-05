https://ria.ru/20250605/trevoga-2021010762.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2025
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в четверг утром в Киевской, Черниговской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T07:43:00+03:00
2025-06-05T07:43:00+03:00
2025-06-05T07:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в четверг утром в Киевской, Черниговской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Ранее тревогу объявили в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Сигнал тревоги звучит до сих пор.В 07.20 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Черниговской и Николаевской областях. В 07.28 тревога расширилась на Киевскую область.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Днепропетровская область
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу