https://ria.ru/20250605/trevoga-2021010762.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2025

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в четверг утром в Киевской, Черниговской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T07:43:00+03:00

2025-06-05T07:43:00+03:00

2025-06-05T07:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в четверг утром в Киевской, Черниговской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Ранее тревогу объявили в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Сигнал тревоги звучит до сих пор.В 07.20 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Черниговской и Николаевской областях. В 07.28 тревога расширилась на Киевскую область.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

украина

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николаевская область, украина, днепропетровская область