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В Климовском районе Брянской области объявили ракетную опасность
В Климовском районе Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.06.2025
В Климовском районе Брянской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Климовского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T07:37:00+03:00
2025-06-05T07:37:00+03:00
2025-06-05T07:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
климовский район
брянская область
александр богомаз
безопасность
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Климовского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Внимание! Внимание! На территории Климовского района! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - написал он.
https://ria.ru/20250427/opasnost-2013645080.html
климовский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
климовский район, брянская область, александр богомаз, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Климовский район, Брянская область, Александр Богомаз, Безопасность
В Климовском районе Брянской области объявили ракетную опасность
Богомаз: в Климовском районе Брянской области объявили ракетную опасность