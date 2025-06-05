https://ria.ru/20250605/trevoga-2021010501.html

В Климовском районе Брянской области объявили ракетную опасность

В Климовском районе Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.06.2025

В Климовском районе Брянской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Климовского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T07:37:00+03:00

2025-06-05T07:37:00+03:00

2025-06-05T07:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

климовский район

брянская область

александр богомаз

безопасность

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Климовского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Внимание! Внимание! На территории Климовского района! Ракетная опасность! Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место", - написал он.

https://ria.ru/20250427/opasnost-2013645080.html

климовский район

брянская область

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Дарья Буймова

климовский район, брянская область, александр богомаз, безопасность