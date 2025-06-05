https://ria.ru/20250605/trevoga-2020989245.html
В Тульской объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.06.2025
В Тульской объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T01:01:00+03:00
2025-06-05T01:01:00+03:00
2025-06-05T01:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
безопасность
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале."Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:130:2415:1941_1920x0_80_0_0_0f6b90a7e1701894bb9280927f79abdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, безопасность, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Безопасность, Дмитрий Миляев
В Тульской объявили опасность атаки БПЛА
Миляев: в Тульской области объявили опасность атаки БПЛА