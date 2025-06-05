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Трамп выразил недовольство "эскалацией" украинского конфликта - РИА Новости, 05.06.2025
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18:52 05.06.2025 (обновлено: 19:10 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/tramp-2021176824.html
Трамп выразил недовольство "эскалацией" украинского конфликта
Трамп выразил недовольство "эскалацией" украинского конфликта - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп выразил недовольство "эскалацией" украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен эскалацией между Россией и Украиной в последние дни, но по-прежнему рассчитывает на успех в вопросе... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:52:00+03:00
2025-06-05T19:10:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
фридрих мерц
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен эскалацией между Россией и Украиной в последние дни, но по-прежнему рассчитывает на успех в вопросе урегулирования."Кое-что случилось пару дней назад, и сейчас они (русские - ред.) отвечают. Вы знаете, как это бывает. Это нехорошо... Я недоволен этим", - сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем."Но я думаю, что в конце концов мы сможем успешно остановить кровопролитие", - добавил Трамп .
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, фридрих мерц
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Фридрих Мерц
Трамп выразил недовольство "эскалацией" украинского конфликта

Трамп заявил, что верит в успех мирного процесса по Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен эскалацией между Россией и Украиной в последние дни, но по-прежнему рассчитывает на успех в вопросе урегулирования.
"Кое-что случилось пару дней назад, и сейчас они (русские - ред.) отвечают. Вы знаете, как это бывает. Это нехорошо... Я недоволен этим", - сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
"Но я думаю, что в конце концов мы сможем успешно остановить кровопролитие", - добавил Трамп .
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампФридрих Мерц
 
 
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