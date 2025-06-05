https://ria.ru/20250605/tramp-2021176824.html

Трамп выразил недовольство "эскалацией" украинского конфликта

Трамп выразил недовольство "эскалацией" украинского конфликта - РИА Новости, 05.06.2025

Трамп выразил недовольство "эскалацией" украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен эскалацией между Россией и Украиной в последние дни, но по-прежнему рассчитывает на успех в вопросе... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:52:00+03:00

2025-06-05T18:52:00+03:00

2025-06-05T19:10:00+03:00

в мире

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен эскалацией между Россией и Украиной в последние дни, но по-прежнему рассчитывает на успех в вопросе урегулирования."Кое-что случилось пару дней назад, и сейчас они (русские - ред.) отвечают. Вы знаете, как это бывает. Это нехорошо... Я недоволен этим", - сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем."Но я думаю, что в конце концов мы сможем успешно остановить кровопролитие", - добавил Трамп .

https://ria.ru/20250605/tramp-2021091034.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, фридрих мерц