https://ria.ru/20250605/tramp-2021161344.html
США и КНР вскоре обсудят торговую сделку, заявил Трамп
США и КНР вскоре обсудят торговую сделку, заявил Трамп - РИА Новости, 05.06.2025
США и КНР вскоре обсудят торговую сделку, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что дата и место новой встречи с Китаем по вопросам реализации торгового соглашения будут объявлены позднее. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:53:00+03:00
2025-06-05T17:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что дата и место новой встречи с Китаем по вопросам реализации торгового соглашения будут объявлены позднее."Мы проинформируем СМИ о графике и месте предстоящей встречи", — написал он в соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшегося в четверг.
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сша, китай, в мире, си цзиньпин, дональд трамп
США, Китай, В мире, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
США и КНР вскоре обсудят торговую сделку, заявил Трамп
Трамп: США и КНР вскоре проведут встречу для обсуждения торговой сделки