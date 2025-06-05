https://ria.ru/20250605/tramp-2021161344.html

США и КНР вскоре обсудят торговую сделку, заявил Трамп

США и КНР вскоре обсудят торговую сделку, заявил Трамп - РИА Новости, 05.06.2025

США и КНР вскоре обсудят торговую сделку, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что дата и место новой встречи с Китаем по вопросам реализации торгового соглашения будут объявлены позднее. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:53:00+03:00

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сша

китай

в мире

си цзиньпин

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что дата и место новой встречи с Китаем по вопросам реализации торгового соглашения будут объявлены позднее."Мы проинформируем СМИ о графике и месте предстоящей встречи", — написал он в соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшегося в четверг.

https://ria.ru/20250605/tramp-2021162055.html

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сша, китай, в мире, си цзиньпин, дональд трамп