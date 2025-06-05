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США и КНР вскоре обсудят торговую сделку, заявил Трамп - РИА Новости, 05.06.2025
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17:53 05.06.2025 (обновлено: 18:07 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/tramp-2021161344.html
США и КНР вскоре обсудят торговую сделку, заявил Трамп
США и КНР вскоре обсудят торговую сделку, заявил Трамп - РИА Новости, 05.06.2025
США и КНР вскоре обсудят торговую сделку, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что дата и место новой встречи с Китаем по вопросам реализации торгового соглашения будут объявлены позднее. РИА Новости, 05.06.2025
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сша
китай
в мире
си цзиньпин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что дата и место новой встречи с Китаем по вопросам реализации торгового соглашения будут объявлены позднее."Мы проинформируем СМИ о графике и месте предстоящей встречи", — написал он в соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшегося в четверг.
https://ria.ru/20250605/tramp-2021162055.html
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сша, китай, в мире, си цзиньпин, дональд трамп
США, Китай, В мире, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
США и КНР вскоре обсудят торговую сделку, заявил Трамп

Трамп: США и КНР вскоре проведут встречу для обсуждения торговой сделки

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что дата и место новой встречи с Китаем по вопросам реализации торгового соглашения будут объявлены позднее.
"Мы проинформируем СМИ о графике и месте предстоящей встречи", — написал он в соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшегося в четверг.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Разговор Трампа с Си Цзиньпином длился полтора часа
Вчера, 17:55
 
СШАКитайВ миреСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
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