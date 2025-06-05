https://ria.ru/20250605/terakt-2021080927.html

Ж/д пути в Воронежской области подорвали перед прохождением поезда

Ж/д пути в Воронежской области подорвали перед прохождением поезда - РИА Новости, 05.06.2025

Ж/д пути в Воронежской области подорвали перед прохождением поезда

Участок железной дороги в Воронежской области подорвали перед прохождением поезда, рассказали в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:21:00+03:00

2025-06-05T13:21:00+03:00

2025-06-05T13:58:00+03:00

происшествия

воронежская область

федеральная пассажирская компания

александр гусев (губернатор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Участок железной дороги в Воронежской области подорвали перед прохождением поезда, рассказали в Центре общественных связей ФСБ."Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области", — говорится в релизе.Другие детали:Ранее в четверг на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны на юге Воронежской области нашли повреждение. Сообщалось об остановке нескольких поездов.На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Губернатор Александр Гусев держит ситуацию на личном контроле.

https://ria.ru/20250605/voronezh-2021077791.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, федеральная пассажирская компания, александр гусев (губернатор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)