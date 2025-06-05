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Ж/д пути в Воронежской области подорвали перед прохождением поезда - РИА Новости, 05.06.2025
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13:21 05.06.2025 (обновлено: 13:58 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/terakt-2021080927.html
Ж/д пути в Воронежской области подорвали перед прохождением поезда
Ж/д пути в Воронежской области подорвали перед прохождением поезда - РИА Новости, 05.06.2025
Ж/д пути в Воронежской области подорвали перед прохождением поезда
Участок железной дороги в Воронежской области подорвали перед прохождением поезда, рассказали в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:21:00+03:00
2025-06-05T13:58:00+03:00
происшествия
воронежская область
федеральная пассажирская компания
александр гусев (губернатор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Участок железной дороги в Воронежской области подорвали перед прохождением поезда, рассказали в Центре общественных связей ФСБ."Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области", — говорится в релизе.Другие детали:Ранее в четверг на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны на юге Воронежской области нашли повреждение. Сообщалось об остановке нескольких поездов.На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Губернатор Александр Гусев держит ситуацию на личном контроле.
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происшествия, воронежская область, федеральная пассажирская компания, александр гусев (губернатор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Воронежская область, Федеральная пассажирская компания, Александр Гусев (губернатор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Ж/д пути в Воронежской области подорвали перед прохождением поезда

© Фото опубликовано "Вести Воронеж"Место подрыва железнодорожного пути в Воронежской области
Место подрыва железнодорожного пути в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото опубликовано "Вести Воронеж"
Место подрыва железнодорожного пути в Воронежской области
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Участок железной дороги в Воронежской области подорвали перед прохождением поезда, рассказали в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что сегодня утром в результате подрыва взрывного устройства непосредственно перед прохождением поезда был поврежден железнодорожный путь в Воронежской области", — говорится в релизе.
Другие детали:
  • действия машиниста и поездной бригады помогли предотвратить трагедию, обошлось без жертв;
  • обстоятельства ЧП расследуют, специалисты осматривают место происшествия;
  • по первым признакам есть основания для возбуждения дела по статье "Терроризм".
Ранее в четверг на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны на юге Воронежской области нашли повреждение. Сообщалось об остановке нескольких поездов.
На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Губернатор Александр Гусев держит ситуацию на личном контроле.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Более 20 пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП в Воронежской области
13:13
 
ПроисшествияВоронежская областьФедеральная пассажирская компанияАлександр Гусев (губернатор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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