https://ria.ru/20250605/teksler-2021086195.html

Модернизацию 98 медучреждений завершат в 2025 году в Челябинской области

Модернизацию 98 медучреждений завершат в 2025 году в Челябинской области - РИА Новости, 05.06.2025

Модернизацию 98 медучреждений завершат в 2025 году в Челябинской области

Работы по строительству и модернизации почти 100 объектов здравоохранения в Челябинской области завершатся к концу 2025 года, в том числе будет построено 18... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:39:00+03:00

2025-06-05T13:39:00+03:00

2025-06-05T13:39:00+03:00

челябинская область

челябинская область

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Работы по строительству и модернизации почти 100 объектов здравоохранения в Челябинской области завершатся к концу 2025 года, в том числе будет построено 18 новых объектов, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. "В этом году в рамках президентской программы модернизации первичного звена здравоохранения по всему региону мы завершим работы на 98 медицинских объектах – будет построено 18 новых объектов, а также на 80 объектах будет завершен капитальный ремонт. Таких масштабов создания и модернизации медицинской инфраструктуры наша область не знала даже в советские годы", - сказал глава региона в обращении к депутатам законодательного собрания региона. По его словам, задачи на ближайшие годы – это строительство в Челябинске хирургического корпуса областной детской клинической больницы. "По сути, мы строим новую детскую больницу, ее площадь – более 55 тысяч квадратных метров. Больница начнет свою работу в 2027 году. В Магнитогорске к юбилею Магнитки, к 2029 году, построим многофункциональный медицинский центр. Федеральные средства по решению президента выделены, работы начнем уже в этом году", - сказал Текслер. Кроме того, по данным главы региона, в текущем году власти завершат строительство новых объектов здравоохранения: районной больницы в Карталах, больницы в Миньяре, хирургического корпуса в Нязепетровске, поликлиник в Миасском, Сатке, Аргаяше. "При этом мы не остановимся на достигнутом. Сформировали планы по продолжению программы модернизации первичного звена на следующие 5 лет, в рамках которой планируем строительство, как пример, поликлиник в Чурилово, на северо-западе Челябинска, в Миассе, в ряде других территорий. Кроме того, завершили проектирование новой больницы в Златоусте и ведем работу по включению этого объекта в адресную федеральную программу", - добавил он. Текслер отметил, что детская медицина – особый приоритет. "Мы должны обеспечить доступность качественной медицины для наших детей во всех территориях области. Использовать для этого всю создаваемую инфраструктуру, о которой я сказал ранее, а также сеть наших областных больниц как опорных организаций и современные технологии в сфере телемедицины. Отдельное внимание уделить репродуктивному здоровью подростков. Это важно для будущей демографии. И, конечно, продолжить оказание помощи детям со сложными и хроническими заболеваниями, которые требуют постоянного внимания", - сказал глава региона. Он поручил министерству здравоохранения Челябинской области разработать соответствующую программу, которая системно обеспечит реализацию всех этих задач. Председатель заксобрания региона Олег Гербер отметил, что нынешнее обращение главы региона к депутатам - необычное обращение, его главная особенность в том, что оно совпало с завершением работы седьмого созыва депутатов. "Губернатор совершенно отдельно обозначил строительство хирургического корпуса (детской клинической больницы в Челябинске), что мы на этом не останавливаемся, впереди развитие здравоохранения в самых наших болевых точках… в Миассе, Златоусте. Здесь вкладываются колоссальные средства - и федеральные, и региональные - и будут вкладываться дальше. Сейчас в медицине вопрос даже, наверное, не в финансах для строительства больниц, это есть. Мы сейчас сталкиваемся с самой страшной проблемой – это кадры. И сейчас делаем упор для подготовки медицинских кадров в наших педагогических вузах. И стараемся с помощью наших программ "Земский доктор", "Земский фельдшер" вернуть врачей и даже привлечь врачей из других регионов в село, где вообще большая проблема. Эти меры, очевидно, должны дать результат в обозримом будущем. Я думаю, что резкое изменение будет уже в ближайшие 5 лет", - сказал Гербер журналистам. По словам министра здравоохранения региона Татьяны Колчинской, пять лет назад в регионе начали реализовывать национальные проекты, которые включали в себя модернизацию первичного звена здравоохранения. "За эти 5 лет более 300 объектов у нас отремонтировано, часть из них были построены заново. Кроме того, в прошлом году мы начали строить быстровозводимые конструкции, модульные, постройка которых занимает гораздо меньше времени, чем глобальное капитальное строительство. Это приближает медицинскую помощь в тех территориях, где не требуются большие крупные учреждения. Где можно построить фельдшерские пункты, лаборатории, это здания, которые нужно возвести быстро и помощь будет оказываться", - сказала она журналистам. Министр добавила, что также в регионе продолжаются региональные проекты, которые включают текущие ремонты, текущие закрытия потребностей медицинских организаций в части покупки оборудования, автомобилей скорой помощи.

https://ria.ru/20250603/uchastok-2020686017.html

https://ria.ru/20250528/oblast-2019498968.html

челябинская область

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челябинская область, алексей текслер