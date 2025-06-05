https://ria.ru/20250605/tank-2021095954.html

Десантники показали танк Leopard, подбитый в курском приграничье

Десантники показали танк Leopard, подбитый в курском приграничье - РИА Новости, 05.06.2025

Десантники показали танк Leopard, подбитый в курском приграничье

Российские десантники показали РИА Новости в курском приграничье подбитый ими немецкий танк Leopard – корреспондент агентства снял на видео машину, в том числе... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:15:00+03:00

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КУРСК, 5 июн - РИА Новости. Российские десантники показали РИА Новости в курском приграничье подбитый ими немецкий танк Leopard – корреспондент агентства снял на видео машину, в том числе ее боевое отделение внутри. "Этот танк был подбит FPV-дроном в заднюю часть, в масляную гидравлику, когда он возвращался в сторону госграницы после стрельбы", - рассказал десантник РИА Новости. По его словам, оператор во время полёта дрона-камикадзе увидел, как танк двигается по дороге, и сразу же атаковал его во время движения. "После первого поражения дроном танк остановился, и по нему начала работать артиллерия и другие операторы БПЛА", - добавил десантник. Снаружи на поставленный Западом Украине танк установлены блоки динамической защиты, наварены противокумулятивные экраны и так называемый "мангал", призванный защитить башню от дронов.

https://ria.ru/20250528/lavrov-2019651792.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Немецкий танк Leopard, подбитый российскими десантниками в курском приграничье Российские десантники показали РИА Новости в курском приграничье подбитый ими немецкий танк Leopard – корреспондент агентства снял на видео машину, в том числе ее боевое отделение. Этот танк был подбит FPV-дроном в заднюю часть, в масляную гидравлику, когда он возвращался в сторону госграницы после стрельбы 2025-06-05T14:15 true PT0M35S

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технологии, вооруженные силы украины, германия, бундесвер германии, в мире, россия