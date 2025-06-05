https://ria.ru/20250605/taksi-2021004963.html

Эксперт рассказал, когда в России могут появиться беспилотные такси

Эксперт рассказал, когда в России могут появиться беспилотные такси - РИА Новости, 05.06.2025

Эксперт рассказал, когда в России могут появиться беспилотные такси

Первые беспилотные такси на российских дорогах могут появиться уже в 2027 году, рассказал РИА Новости партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Максим... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T05:51:00+03:00

2025-06-05T05:51:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Первые беспилотные такси на российских дорогах могут появиться уже в 2027 году, рассказал РИА Новости партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Максим Болотских в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Как сообщал в апреле Минтранс России, "дорожная карта" по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года позволит вывести их на дороги общего пользования в России к 2027 году, при этом уже успешно прошли испытания грузовиков без водителя. "Недавно была принята дорожная карта развития беспилотного транспорта до 2028 года, и если опираться на нее, то уже буквально к 2027 году, в принципе, на дорогах могут появиться беспилотные такси", - сказал Болотских. Эксперт подчеркнул, что в России существует ряд факторов, которые способствуют развитию беспилотных такси в стране. Так, в стране создаются экспериментальные правовые режимы (ЭПР) для тестирования и использования беспилотных такси. Таким образом государство поддерживает и создает благоприятные условия для развития такого транспорта. "Следующим важным фактором станет готовность технологий. Все понимают, что это перспективное направление, особенно в контексте роста стоимости труда, дефицита водителей, а также сложности с их поиском и доступностью, например, в пиковые часы", - добавил Болотских. В октябре 2023 года "Яндекс" первым в Европе запустил тестирование беспилотного автомобиля без водителя в салоне - в татарстанском Иннополисе. Той же осенью "Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус", а с июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево.

https://ria.ru/20250208/buduschee-1998031134.html

https://ria.ru/20250522/mintrans-2018377103.html

россия

европа

иннополис (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, европа, иннополис (татарстан), яндекс