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Эксперт рассказал, когда в России могут появиться беспилотные такси - РИА Новости, 05.06.2025
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05:51 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/taksi-2021004963.html
Эксперт рассказал, когда в России могут появиться беспилотные такси
Эксперт рассказал, когда в России могут появиться беспилотные такси - РИА Новости, 05.06.2025
Эксперт рассказал, когда в России могут появиться беспилотные такси
Первые беспилотные такси на российских дорогах могут появиться уже в 2027 году, рассказал РИА Новости партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Максим... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:51:00+03:00
2025-06-05T05:51:00+03:00
экономика
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Первые беспилотные такси на российских дорогах могут появиться уже в 2027 году, рассказал РИА Новости партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Максим Болотских в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Как сообщал в апреле Минтранс России, "дорожная карта" по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года позволит вывести их на дороги общего пользования в России к 2027 году, при этом уже успешно прошли испытания грузовиков без водителя. "Недавно была принята дорожная карта развития беспилотного транспорта до 2028 года, и если опираться на нее, то уже буквально к 2027 году, в принципе, на дорогах могут появиться беспилотные такси", - сказал Болотских. Эксперт подчеркнул, что в России существует ряд факторов, которые способствуют развитию беспилотных такси в стране. Так, в стране создаются экспериментальные правовые режимы (ЭПР) для тестирования и использования беспилотных такси. Таким образом государство поддерживает и создает благоприятные условия для развития такого транспорта. "Следующим важным фактором станет готовность технологий. Все понимают, что это перспективное направление, особенно в контексте роста стоимости труда, дефицита водителей, а также сложности с их поиском и доступностью, например, в пиковые часы", - добавил Болотских. В октябре 2023 года "Яндекс" первым в Европе запустил тестирование беспилотного автомобиля без водителя в салоне - в татарстанском Иннополисе. Той же осенью "Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус", а с июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево.
https://ria.ru/20250208/buduschee-1998031134.html
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европа
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экономика, технологии, россия, европа, иннополис (татарстан), яндекс
Экономика, Технологии, Россия, Европа, Иннополис (Татарстан), Яндекс
Эксперт рассказал, когда в России могут появиться беспилотные такси

Болотских: первые беспилотные такси в России могут появиться в 2027 году

© Фото : StarLineБеспилотный автомобиль StarLine на дорогах Санкт-Петербурга
Беспилотный автомобиль StarLine на дорогах Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : StarLine
Беспилотный автомобиль StarLine на дорогах Санкт-Петербурга. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Первые беспилотные такси на российских дорогах могут появиться уже в 2027 году, рассказал РИА Новости партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Максим Болотских в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Как сообщал в апреле Минтранс России, "дорожная карта" по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года позволит вывести их на дороги общего пользования в России к 2027 году, при этом уже успешно прошли испытания грузовиков без водителя.
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"Недавно была принята дорожная карта развития беспилотного транспорта до 2028 года, и если опираться на нее, то уже буквально к 2027 году, в принципе, на дорогах могут появиться беспилотные такси", - сказал Болотских.
Эксперт подчеркнул, что в России существует ряд факторов, которые способствуют развитию беспилотных такси в стране. Так, в стране создаются экспериментальные правовые режимы (ЭПР) для тестирования и использования беспилотных такси. Таким образом государство поддерживает и создает благоприятные условия для развития такого транспорта.
"Следующим важным фактором станет готовность технологий. Все понимают, что это перспективное направление, особенно в контексте роста стоимости труда, дефицита водителей, а также сложности с их поиском и доступностью, например, в пиковые часы", - добавил Болотских.
В октябре 2023 года "Яндекс" первым в Европе запустил тестирование беспилотного автомобиля без водителя в салоне - в татарстанском Иннополисе. Той же осенью "Яндекс" в тестовом режиме запустил беспилотные такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус", а с июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево.
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