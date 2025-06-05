https://ria.ru/20250605/svo-2021106570.html

Центры помощи участникам СВО откроют в городах Челябинской области

Центры помощи участникам СВО откроют в городах Челябинской области - РИА Новости, 05.06.2025

Центры помощи участникам СВО откроют в городах Челябинской области

Центры поддержки и реабилитации участников специальной военной операции откроют в крупных городах Челябинской области, в том числе в Магнитогорске, Миассе,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:05:00+03:00

2025-06-05T15:05:00+03:00

2025-06-05T15:36:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Центры поддержки и реабилитации участников специальной военной операции откроют в крупных городах Челябинской области, в том числе в Магнитогорске, Миассе, Златоусте, где вернувшиеся бойцы смогут получить необходимую помощь, сообщил в четверг глава региона Алексей Текслер. По словам губернатора, по-прежнему общей задачей является поддержка участников специальной военной операции, их родных и близких. "В Челябинской области действует широкий комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей… Так, на базе областного Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО в Челябинске открыли медицинское отделение. Далее будем создавать инфраструктуру и новую филиальную сеть Единого центра. Услуги должны быть доступны и максимально приближены к месту проживания вернувшихся участников СВО", - сказал глава региона в обращении к депутатам законодательного собрания региона. Он уточнил, что будут открыты филиалы Центра в наиболее крупных городах – в Магнитогорске, Миассе, Златоусте, где будет оказываться помощь ветеранам СВО - жителям этих городов и соседних территорий. "Обязательно будем предоставлять наиболее востребованные услуги: юридические, психологические, а также в целом социальное сопровождение", - сказал Текслер. Также глава региона напомнил, что в Челябинской области реализуется программа развития для участников СВО "Герои Южного Урала". "Вижу, с какой отдачей работают ветераны СВО на предприятиях и в общественных объединениях, как участвуют в патриотическом воспитании. И как проявили себя в представительных органах. Поэтому реализуем программу "Герои Южного Урала", выпускники которой усилят региональный кадровый резерв", - пояснил он. Губернатор считает очень важным обеспечить возвращение бойцов к мирной жизни. "Хочу подчеркнуть, мы говорим о людях, которые делом доказали преданность России, идеалам и ценностям нашей страны. Получили огромный опыт, который будет востребован в Челябинской области", - отметил Текслер. Председатель законодательного собрания региона Олег Гербер пояснил, что проблема трудоустройства возвращающихся участников СВО стоит остро и полноту ее ощутить предстоит позднее. "С точки зрения реабилитации все силы сосредоточены в основном в крупных городах. Но уже мы создаем центры реабилитации, например, в таких городах, как Еманжелинск. Небольшой город. У нас прекрасные врачи в областных больницах, которые находятся в Челябинске, и они просятся выезжать работать в реабилитационных центрах на местах… И проблем с доставкой ребят на реабилитацию не возникнет. Что касается трудоустройства, то мы сделали первый шаг вслед за президентом России - это программа "Герои Южного Урала". Точечно мы занимаемся этим уже сейчас. В рамках встреч с промышленниками у нас есть такая платформа, там даже просить не надо, – они уже сами знают, у них есть заказ, и они даже знают, каких ребят с ограниченными возможностями здоровья в силу ранений они могут к себе привлекать. Дефицит кадров в России колоссальный", - сказал Гербер журналистам. Заместитель председателя комитета законодательного собрания региона по социальной политике Игорь Егоров отметил важность того, что свое выступление губернатор региона "начал именно со слов благодарности и поддержки нашим участникам специальной военной операции". "Большой блок выступления касался мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. Заявлено, на мой взгляд, важное направление – масштабирование областного Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО. Будут открываться его филиалы в Магнитогорске, Златоусте, Миассе, что значительно улучшит доступность и качество оказываемых услуг для наших ребят", - сказал Егоров журналистам. Глава Челябинска Алексей Лошкин сообщил, что Челябинск полностью разделяет идеи, центральную тема послания губернатора региона – "все для Победы". "Челябинск полностью разделяет эти идеи, делая всё возможное для наших бойцов и их семей. Регулярная отправка гуманитарных грузов, решение бытовых проблем, вопросы психологической поддержки и реабилитации – эти задачи в приоритете и на постоянном контроле. Мы уже открыли первый в городе кризисный центр психологической помощи для участников СВО и их близких, куда можно обратиться за поддержкой по любым вопросам. Еще один появится в июне этого года. Но такая помощь должна быть в шаговой доступности. Поэтому поручил до конца года создать кризисные центры в каждом районе Челябинска", - написал глава города в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250605/teksler-2021086195.html

https://ria.ru/20250603/uchastok-2020686017.html

https://ria.ru/20250528/oblast-2019498968.html

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челябинск, челябинская область, алексей текслер, сво