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Саратовская область отправила на СВО 25 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 05.06.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
13:50 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/svo-2021088370.html
Саратовская область отправила на СВО 25 тонн гуманитарной помощи
Саратовская область отправила на СВО 25 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 05.06.2025
Саратовская область отправила на СВО 25 тонн гуманитарной помощи
Саратовская область отправила в зону специальной военной операции около 25 тонн гуманитарной помощи, включающей мотоцикл, генераторы, оборудование, средства... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:50:00+03:00
2025-06-05T13:50:00+03:00
надежные люди
саратовская область
роман бусаргин
сво
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Саратовская область отправила в зону специальной военной операции около 25 тонн гуманитарной помощи, включающей мотоцикл, генераторы, оборудование, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные аппараты и личные посылки для военнослужащих, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "В зону проведения специальной военной операции отправилась очередная партия гуманитарного груза из Саратовской области. Его формировали по заявкам наших бойцов. В состав вошли генераторы, различное оборудование, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, беспилотные аппараты, запчасти, мотоцикл и личные посылки военнослужащих. В общей сложности порядка 25 тонн", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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саратовская область, роман бусаргин, сво
Надежные люди, Саратовская область, Роман Бусаргин, СВО
Саратовская область отправила на СВО 25 тонн гуманитарной помощи

Бусаргин: Саратовская область отправила на СВО около 25 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Саратовской области | Перейти в медиабанкГубернатор Саратовской области Роман Бусаргин
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Саратовской области
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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Архивное фото
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Саратовская область отправила в зону специальной военной операции около 25 тонн гуманитарной помощи, включающей мотоцикл, генераторы, оборудование, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные аппараты и личные посылки для военнослужащих, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"В зону проведения специальной военной операции отправилась очередная партия гуманитарного груза из Саратовской области. Его формировали по заявкам наших бойцов. В состав вошли генераторы, различное оборудование, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, беспилотные аппараты, запчасти, мотоцикл и личные посылки военнослужащих. В общей сложности порядка 25 тонн", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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Надежные людиСаратовская областьРоман БусаргинСВО
 
 
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