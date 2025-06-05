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Саратовская область отправила на СВО 25 тонн гуманитарной помощи
Саратовская область отправила на СВО 25 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 05.06.2025
Саратовская область отправила на СВО 25 тонн гуманитарной помощи
Саратовская область отправила в зону специальной военной операции около 25 тонн гуманитарной помощи, включающей мотоцикл, генераторы, оборудование, средства... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:50:00+03:00
2025-06-05T13:50:00+03:00
2025-06-05T13:50:00+03:00
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саратовская область
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Саратовская область отправила в зону специальной военной операции около 25 тонн гуманитарной помощи, включающей мотоцикл, генераторы, оборудование, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные аппараты и личные посылки для военнослужащих, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "В зону проведения специальной военной операции отправилась очередная партия гуманитарного груза из Саратовской области. Его формировали по заявкам наших бойцов. В состав вошли генераторы, различное оборудование, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, беспилотные аппараты, запчасти, мотоцикл и личные посылки военнослужащих. В общей сложности порядка 25 тонн", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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саратовская область, роман бусаргин, сво
Надежные люди, Саратовская область, Роман Бусаргин, СВО
Саратовская область отправила на СВО 25 тонн гуманитарной помощи
Бусаргин: Саратовская область отправила на СВО около 25 тонн гуманитарной помощи
САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Саратовская область отправила в зону специальной военной операции около 25 тонн гуманитарной помощи, включающей мотоцикл, генераторы, оборудование, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные аппараты и личные посылки для военнослужащих, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"В зону проведения специальной военной операции отправилась очередная партия гуманитарного груза из Саратовской области. Его формировали по заявкам наших бойцов. В состав вошли генераторы, различное оборудование, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, беспилотные аппараты, запчасти, мотоцикл и личные посылки военнослужащих. В общей сложности порядка 25 тонн", - написал Бусаргин в Telegram-канале.