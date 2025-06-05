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ВСУ потеряли до 195 боевиков за сутки в зоне действия "Запада"
ВСУ потеряли до 195 боевиков за сутки в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 05.06.2025
ВСУ потеряли до 195 боевиков за сутки в зоне действия "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:49:00+03:00
2025-06-05T12:49:00+03:00
2025-06-05T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства. "ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три танка, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину Snatch производства Великобритании, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены восемь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, харьковская область, кировск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Кировск, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 195 боевиков за сутки в зоне действия "Запада"
МО: группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех бригад ВСУ
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад, противник потерял до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три танка, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину Snatch производства Великобритании, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены восемь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.