https://ria.ru/20250605/svo-2021059460.html

Начался отбор на 2-й этап белгородского конкурса для участников СВО

Начался отбор на 2-й этап белгородского конкурса для участников СВО - РИА Новости, 05.06.2025

Начался отбор на 2-й этап белгородского конкурса для участников СВО

Начался отбор на вторую волну проекта Белгородской области "Время СВОих героев", цель которого - поддержать ветеранов и участников СВО на их пути к... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:14:00+03:00

2025-06-05T12:14:00+03:00

2025-06-05T12:14:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Начался отбор на вторую волну проекта Белгородской области "Время СВОих героев", цель которого - поддержать ветеранов и участников СВО на их пути к предпринимательской деятельности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "По итогам первой волны нашего проекта у нас 19 победителей получили денежные гранты, и их бизнес уже начинает развиваться. Мы, как всегда, рядом. За каждым победителем закреплены наставники из членов областного правительства, глав муниципальных образований. Там, где есть необходимость, всегда стараемся ответить на те вопросы, которые возникают", — отметил глава региона, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Сообщается, что сбор заявок продлится до сентября, а затем стартует двухмесячное обучение. Все победители получат денежные гранты. В конце 2024 года в регионе подвели итоги первой волны областного конкурса. 19 проектов, которые разработали участники, уже реализуются в этом году. Сопровождают начинающих предпринимателей опытные наставники. Белгородский проект "Время СВОих героев" — это продолжение и развитие на региональном уровне федеральной программы "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Заявки на проект "Время СВОих героев" принимаются через филиал государственного фонда "Защитники Отечества" по Белгородской области.

https://ria.ru/20250530/gladkov-2020069757.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, сво