https://ria.ru/20250605/sud-2021006794.html

Предприниматель в Кузбассе заплатит компенсацию за травму ребенка на батуте

Предприниматель в Кузбассе заплатит компенсацию за травму ребенка на батуте - РИА Новости, 05.06.2025

Предприниматель в Кузбассе заплатит компенсацию за травму ребенка на батуте

Кемеровский районный суд взыскал с предпринимателя более 500 тысяч рублей за то, что ребенок на батуте сломал ногу, сообщает объединенный пресс-центр судов... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T06:35:00+03:00

2025-06-05T06:35:00+03:00

2025-06-05T06:35:00+03:00

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости. Кемеровский районный суд взыскал с предпринимателя более 500 тысяч рублей за то, что ребенок на батуте сломал ногу, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. В июне 2024 года истец и его сын посетили надувной батут "Клоун", расположенный в жилом комплексе "Лесная поляна". Стоимость посещения аттракциона составила 200 рублей. Как пояснили в пресс-центре, накануне прошли обильные дожди, из-за чего вода скопилась на поверхности батута, в углублениях и горках. Несмотря на это, аттракцион не был должным образом подготовлен к эксплуатации: воду с поверхности не удалили, а инструктаж по безопасному пользованию аттракционом для ребенка не провели. Ребенок начал кричать, находясь в одной из горок-тоннелей менее чем через пять минут после того, как зашел на аттракцион. Отец немедленно бросился на помощь и обнаружил, что нога сына неестественно вывернута. "Ребенок рассказал, что перед спуском с горки наступил в лужу, в результате ноги промокли, и во время скатывания произошло резкое неконтролируемое торможение, повлекшее перелом ноги", – говорится в сообщении. В судебном заседании представитель ответчика был против удовлетворения исковых требований, утверждая, что факт получения травмы непосредственно на батуте не доказан. Однако доказательств своим словам ответчик не представил. "Суд постановил: исковые требования истца, действующего в интересах несовершеннолетнего сына, к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителя, взыскании компенсации морального вреда и возмещении убытков, удовлетворить частично. Взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 350000 рублей, убытки в размере 2616 рублей, штраф в размере 176308 рублей", – сообщили в пресс-центре.

https://ria.ru/20250520/rebenok-2018016353.html

https://ria.ru/20250311/sud-2004312108.html

кемеровская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемеровская область