https://ria.ru/20250605/sud-2021006794.html
Предприниматель в Кузбассе заплатит компенсацию за травму ребенка на батуте
Предприниматель в Кузбассе заплатит компенсацию за травму ребенка на батуте - РИА Новости, 05.06.2025
Предприниматель в Кузбассе заплатит компенсацию за травму ребенка на батуте
Кемеровский районный суд взыскал с предпринимателя более 500 тысяч рублей за то, что ребенок на батуте сломал ногу, сообщает объединенный пресс-центр судов... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T06:35:00+03:00
2025-06-05T06:35:00+03:00
2025-06-05T06:35:00+03:00
происшествия
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости. Кемеровский районный суд взыскал с предпринимателя более 500 тысяч рублей за то, что ребенок на батуте сломал ногу, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. В июне 2024 года истец и его сын посетили надувной батут "Клоун", расположенный в жилом комплексе "Лесная поляна". Стоимость посещения аттракциона составила 200 рублей. Как пояснили в пресс-центре, накануне прошли обильные дожди, из-за чего вода скопилась на поверхности батута, в углублениях и горках. Несмотря на это, аттракцион не был должным образом подготовлен к эксплуатации: воду с поверхности не удалили, а инструктаж по безопасному пользованию аттракционом для ребенка не провели. Ребенок начал кричать, находясь в одной из горок-тоннелей менее чем через пять минут после того, как зашел на аттракцион. Отец немедленно бросился на помощь и обнаружил, что нога сына неестественно вывернута. "Ребенок рассказал, что перед спуском с горки наступил в лужу, в результате ноги промокли, и во время скатывания произошло резкое неконтролируемое торможение, повлекшее перелом ноги", – говорится в сообщении. В судебном заседании представитель ответчика был против удовлетворения исковых требований, утверждая, что факт получения травмы непосредственно на батуте не доказан. Однако доказательств своим словам ответчик не представил. "Суд постановил: исковые требования истца, действующего в интересах несовершеннолетнего сына, к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителя, взыскании компенсации морального вреда и возмещении убытков, удовлетворить частично. Взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 350000 рублей, убытки в размере 2616 рублей, штраф в размере 176308 рублей", – сообщили в пресс-центре.
https://ria.ru/20250520/rebenok-2018016353.html
https://ria.ru/20250311/sud-2004312108.html
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
Предприниматель в Кузбассе заплатит компенсацию за травму ребенка на батуте
Кузбасский бизнесмен заплатит штраф за то, что ребенок на батуте сломал ногу
КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости. Кемеровский районный суд взыскал с предпринимателя более 500 тысяч рублей за то, что ребенок на батуте сломал ногу, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
В июне 2024 года истец и его сын посетили надувной батут "Клоун", расположенный в жилом комплексе "Лесная поляна". Стоимость посещения аттракциона составила 200 рублей.
Как пояснили в пресс-центре, накануне прошли обильные дожди, из-за чего вода скопилась на поверхности батута, в углублениях и горках. Несмотря на это, аттракцион не был должным образом подготовлен к эксплуатации: воду с поверхности не удалили, а инструктаж по безопасному пользованию аттракционом для ребенка не провели.
Ребенок начал кричать, находясь в одной из горок-тоннелей менее чем через пять минут после того, как зашел на аттракцион. Отец немедленно бросился на помощь и обнаружил, что нога сына неестественно вывернута.
"Ребенок рассказал, что перед спуском с горки наступил в лужу, в результате ноги промокли, и во время скатывания произошло резкое неконтролируемое торможение, повлекшее перелом ноги", – говорится в сообщении.
В судебном заседании представитель ответчика был против удовлетворения исковых требований, утверждая, что факт получения травмы непосредственно на батуте не доказан. Однако доказательств своим словам ответчик не представил.
"Суд постановил: исковые требования истца, действующего в интересах несовершеннолетнего сына, к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителя, взыскании компенсации морального вреда и возмещении убытков, удовлетворить частично. Взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 350000 рублей, убытки в размере 2616 рублей, штраф в размере 176308 рублей", – сообщили в пресс-центре.