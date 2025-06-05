https://ria.ru/20250605/stavropole-2021066543.html

На Ставрополье задержали группу подростков по подозрению в экстремизме

На Ставрополье задержали группу подростков по подозрению в экстремизме - РИА Новости, 05.06.2025

На Ставрополье задержали группу подростков по подозрению в экстремизме

Группу подростков, обвиняемых в экстремизме, задержали на Ставрополье, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:40:00+03:00

2025-06-05T12:40:00+03:00

2025-06-05T12:40:00+03:00

происшествия

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ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 5 июн – РИА Новости. Группу подростков, обвиняемых в экстремизме, задержали на Ставрополье, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ. По данным следствия, в ноябре 2024 года 16-летний подросток организовал в Ставрополе экстремистское сообщество, куда вовлек восемь подростков. Он создал закрытый канал в мессенджере, с помощью которого координировал деятельность по подготовке и совершению преступлений. "Следователями СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении группы несовершеннолетних. Одному из них предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), остальным - в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному - домашний арест", – говорится в сообщении. В СК отметили, что подростки планировали преступления в отношении людей, выделенных ими по национальному признаку, а также наносили в городе граффити с атрибутикой сообщества и запрещенной символикой. Расследование уголовного дела находится на контроле краевой прокуратуры.

https://ria.ru/20250604/zaderzhanie-2020782421.html

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происшествия, россия, ставрополь, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)