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На Ставрополье задержали группу подростков по подозрению в экстремизме - РИА Новости, 05.06.2025
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12:40 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/stavropole-2021066543.html
На Ставрополье задержали группу подростков по подозрению в экстремизме
На Ставрополье задержали группу подростков по подозрению в экстремизме - РИА Новости, 05.06.2025
На Ставрополье задержали группу подростков по подозрению в экстремизме
Группу подростков, обвиняемых в экстремизме, задержали на Ставрополье, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:40:00+03:00
2025-06-05T12:40:00+03:00
происшествия
россия
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ПЯТИГОРСК, 5 июн – РИА Новости. Группу подростков, обвиняемых в экстремизме, задержали на Ставрополье, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ. По данным следствия, в ноябре 2024 года 16-летний подросток организовал в Ставрополе экстремистское сообщество, куда вовлек восемь подростков. Он создал закрытый канал в мессенджере, с помощью которого координировал деятельность по подготовке и совершению преступлений. "Следователями СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении группы несовершеннолетних. Одному из них предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), остальным - в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному - домашний арест", – говорится в сообщении. В СК отметили, что подростки планировали преступления в отношении людей, выделенных ими по национальному признаку, а также наносили в городе граффити с атрибутикой сообщества и запрещенной символикой. Расследование уголовного дела находится на контроле краевой прокуратуры.
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происшествия, россия, ставрополь, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставрополь, Ставропольский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ставрополье задержали группу подростков по подозрению в экстремизме

СК возбудил дело против подростков, обвиняемых в экстремизме на Ставрополье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 5 июн – РИА Новости. Группу подростков, обвиняемых в экстремизме, задержали на Ставрополье, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ.
По данным следствия, в ноябре 2024 года 16-летний подросток организовал в Ставрополе экстремистское сообщество, куда вовлек восемь подростков. Он создал закрытый канал в мессенджере, с помощью которого координировал деятельность по подготовке и совершению преступлений.
"Следователями СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении группы несовершеннолетних. Одному из них предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), остальным - в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному - домашний арест", – говорится в сообщении.
В СК отметили, что подростки планировали преступления в отношении людей, выделенных ими по национальному признаку, а также наносили в городе граффити с атрибутикой сообщества и запрещенной символикой.
Расследование уголовного дела находится на контроле краевой прокуратуры.
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Кузбассе за покушение на теракт задержали подростка
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