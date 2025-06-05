https://ria.ru/20250605/stavropole-2021054345.html
Губернатор Ставрополья анонсировал строительство 54 детских площадок
Губернатор Ставрополья анонсировал строительство 54 детских площадок - РИА Новости, 05.06.2025
Губернатор Ставрополья анонсировал строительство 54 детских площадок
Работа по созданию 54 детских игровых площадок в Ставрополье в рамках соответствующей краевой программы началась, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:44:00+03:00
2025-06-05T11:44:00+03:00
2025-06-05T11:44:00+03:00
ставропольский край
общество
владимир владимиров
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Работа по созданию 54 детских игровых площадок в Ставрополье в рамках соответствующей краевой программы началась, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Она начала действовать в прошлом году по его инициативе. Тогда благодаря краевому финансированию 32 новые площадки появились на 24 пилотных территориях. "Механизм работает, востребован земляками, и в этом году мы увеличили охват. Приступаем к созданию еще 54 новых детских площадок во всех территориях края. Прошу глав округов ориентироваться на населенные пункты, где места для детского досуга особенно востребованы и обустраивать площадки именно там", — приводит пресс-служба регправительства слова Владимирова. На эти цели в бюджете края выделено порядка 100 миллионов рублей. Глава региона нацелил руководителей территорий на обеспечение контроля за ходом работ по обустройству площадок. Они должны быть комфортными и безопасными, подчеркнул он. В прошлом году в рамках госпрограммы края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от ЧС" благоустроены 32 детские площадки в 24 муниципалитетах. На эти мероприятия из краевого бюджета направили 38,77 миллиона рублей.
https://realty.ria.ru/20241217/stavropol-1989605819.html
https://ria.ru/20241202/vladimirov-1986927597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир владимиров, ставропольский край
Ставропольский край, Общество, Владимир Владимиров, Ставропольский край
Губернатор Ставрополья анонсировал строительство 54 детских площадок
Губернатор Владимиров объявил о старте строительства детских площадок
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Работа по созданию 54 детских игровых площадок в Ставрополье в рамках соответствующей краевой программы началась, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Она начала действовать в прошлом году по его инициативе. Тогда благодаря краевому финансированию 32 новые площадки появились на 24 пилотных территориях.
"Механизм работает, востребован земляками, и в этом году мы увеличили охват. Приступаем к созданию еще 54 новых детских площадок во всех территориях края. Прошу глав округов ориентироваться на населенные пункты, где места для детского досуга особенно востребованы и обустраивать площадки именно там", — приводит пресс-служба регправительства слова Владимирова.
На эти цели в бюджете края выделено порядка 100 миллионов рублей.
Глава региона нацелил руководителей территорий на обеспечение контроля за ходом работ по обустройству площадок. Они должны быть комфортными и безопасными, подчеркнул он.
В прошлом году в рамках госпрограммы края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от ЧС" благоустроены 32 детские площадки в 24 муниципалитетах. На эти мероприятия из краевого бюджета направили 38,77 миллиона рублей.