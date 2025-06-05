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США обеспокоены уязвимостью своих объектов после террористических атак ВСУ

США обеспокоены уязвимостью своих объектов после террористических атак ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025

США обеспокоены уязвимостью своих объектов после террористических атак ВСУ

США обеспокоены уязвимостью своих военных объектов после недавних украинских террористических атак, заявил в четверг министр армии США Дэниел Дрисколл. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T21:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США обеспокоены уязвимостью своих военных объектов после недавних украинских террористических атак, заявил в четверг министр армии США Дэниел Дрисколл. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что недавние украинские атаки заставляют США задуматься и о своей внутренней безопасности. "То, что мы увидели в ходе операции "Паутина" в России..., и мы столкнёмся с такой же проблемой - это один из ключевых вызовов для нашей армии", - заявил Дрисколл на слушаниях в комитете сената по вооружённым силам. Он также отметил, что армия США активно изучает различные решения по противодействию возможным атакам с применением беспилотников, включая использование крупнокалиберных патронов и систем направленной энергии. В то же время, министр выразил обеспокоенность тем, что американская промышленность не готова производить беспилотники в значительных масштабах. Он также указал, что себестоимость производства дронов в США может быть в 50–100 раз выше, чем в Китае.

https://ria.ru/20250604/ataki-2020804623.html

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