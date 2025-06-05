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США обеспокоены уязвимостью своих объектов после террористических атак ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
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21:42 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/ssha-2021192216.html
США обеспокоены уязвимостью своих объектов после террористических атак ВСУ
США обеспокоены уязвимостью своих объектов после террористических атак ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
США обеспокоены уязвимостью своих объектов после террористических атак ВСУ
США обеспокоены уязвимостью своих военных объектов после недавних украинских террористических атак, заявил в четверг министр армии США Дэниел Дрисколл. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T21:42:00+03:00
2025-06-05T21:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США обеспокоены уязвимостью своих военных объектов после недавних украинских террористических атак, заявил в четверг министр армии США Дэниел Дрисколл. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что недавние украинские атаки заставляют США задуматься и о своей внутренней безопасности. "То, что мы увидели в ходе операции "Паутина" в России..., и мы столкнёмся с такой же проблемой - это один из ключевых вызовов для нашей армии", - заявил Дрисколл на слушаниях в комитете сената по вооружённым силам. Он также отметил, что армия США активно изучает различные решения по противодействию возможным атакам с применением беспилотников, включая использование крупнокалиберных патронов и систем направленной энергии. В то же время, министр выразил обеспокоенность тем, что американская промышленность не готова производить беспилотники в значительных масштабах. Он также указал, что себестоимость производства дронов в США может быть в 50–100 раз выше, чем в Китае.
https://ria.ru/20250604/ataki-2020804623.html
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сша, россия, амурская область, в мире
США, Россия, Амурская область, В мире
США обеспокоены уязвимостью своих объектов после террористических атак ВСУ

Пентагон обеспокоен уязвимостью своих военных объектов после украинских атак

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США обеспокоены уязвимостью своих военных объектов после недавних украинских террористических атак, заявил в четверг министр армии США Дэниел Дрисколл.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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"То, что мы увидели в ходе операции "Паутина" в России..., и мы столкнёмся с такой же проблемой - это один из ключевых вызовов для нашей армии", - заявил Дрисколл на слушаниях в комитете сената по вооружённым силам.
Он также отметил, что армия США активно изучает различные решения по противодействию возможным атакам с применением беспилотников, включая использование крупнокалиберных патронов и систем направленной энергии.
В то же время, министр выразил обеспокоенность тем, что американская промышленность не готова производить беспилотники в значительных масштабах. Он также указал, что себестоимость производства дронов в США может быть в 50–100 раз выше, чем в Китае.
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