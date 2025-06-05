https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021177323.html

Спецоперация, 5 июня: ВС России уничтожили до 1,4 тысяч военных ВСУ

Спецоперация, 5 июня: ВС России уничтожили до 1,4 тысяч военных ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025

Спецоперация, 5 июня: ВС России уничтожили до 1,4 тысяч военных ВСУ

Российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:56:00+03:00

2025-06-05T18:56:00+03:00

2025-06-05T18:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

кндр (северная корея)

донецкая народная республика

дмитрий песков

владимир путин

ким чен ын

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ при этом потеряли до 1,4 тысячи военнослужащих и три танка, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг. Отмечается, что ВС РФ также уничтожили цеха по сборке беспилотников, места их хранения и запуска, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Кроме того, средствами российской ПВО сбиты снаряд реактивной системы HIMARS и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 60 вне зоны СВО. ВСУ прикрываются мирными жителями в Часовом Яре, не давая им эвакуироваться ВСУ прикрываются мирными жителями, остающимися в Часовом Яре, не давая им эвакуироваться в сторону российских подразделений, рассказал пленный украинский солдат на видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Он уточнил, что были случаи, когда пытающихся эвакуироваться в сторону сил РФ мирных жителей просто расстреливали. Лидер КНДР пообещал "безусловную поддержку" России Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что северокорейское правительство и впредь будет "безусловно поддерживать" РФ в ситуации на Украине и по другим вопросам, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Согласно ЦТАК, Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что Россия "и впредь будет непременно завоевывать победу" в области защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности. Ночью над регионами России сбито 30 беспилотников В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 – над территорией Ростовской области, 11 – над территорией Республики Крым, два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному – над территориями Московской и Курской областей. С 9.45 до 15.00 над регионами России сбиты 7 беспилотников. ВСУ расстреляли из танка больницу в ДНР, где их лечили Украинские войска в Волновахе в ДНР расстреляли из танка больницу, в которой их лечили, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. Морозова добавила, что характер ведения войны со стороны ВСУ - осознанное нанесение ударов по гражданскому населению, неоднократно нарушавшее международные нормы и правила. При этом международные организации не обращают внимания на подобные преступления со стороны украинских войск. ВС России отправили в тыл из Сумской области два трофейных танка Abrams Как сообщили в Минобороны РФ, российские военнослужащие эвакуировали из Сумской области в тыл уничтоженные американские танки Abrams, бронетранспортёры International MaxxPro, бронемашину Stryker, а также ремонтно-эвакуационную машину Challenger. ВСУ испытывают серьезный дефицит вооружения на фронте Украинские власти утверждают, что армия полностью обеспечена, однако на фронте, особенно в районе Сум, наблюдается серьезный дефицит вооружения, заявил бывший спикер Рады, украинский парламентарий Дмитрий Разумков. По его словам, официальная риторика не соответствует реальному положению дел на фронте. Он отметил, что заявления Владимира Зеленского, заявления в переговорах по урегулированию конфликта и сообщения с фронта сильно различаются. Заявления Дмитрия Пескова Как сообщил Песков, телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа был конструктивным и нужным. Однако, договоренностей между президентами о встрече нет. По словам Пескова, именно киевским режимом был дан приказ о взрыве поезда в Брянской области. Это терроризм на государственном уровне, отметил он. Он заявил, что Россия предпочла бы на международном уровне услышать жесткое осуждение терактов киевского режима. Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин поддерживает точку зрения о том, что надо продолжать контакты с украинской стороной. Песков отметил, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима и этот факт будет учитываться Россией в дальнейшем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам.

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https://ria.ru/20250601/kndr-2020324265.html

https://ria.ru/20250605/putin-2021173195.html

https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html

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