https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021006586.html

Российская артиллерия ударила по колоннам техники ВСУ под Работино

Российская артиллерия ударила по колоннам техники ВСУ под Работино - РИА Новости, 05.06.2025

Российская артиллерия ударила по колоннам техники ВСУ под Работино

Артиллерия 136-го полка группировки "Днепр" при контрнаступлении ВСУ под Работино в 2023 году ударила из засады по колоннам техники ВСУ, операция готовилась в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T06:33:00+03:00

2025-06-05T06:33:00+03:00

2025-06-05T06:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июня - РИА Новости. Артиллерия 136-го полка группировки "Днепр" при контрнаступлении ВСУ под Работино в 2023 году ударила из засады по колоннам техники ВСУ, операция готовилась в строжайшей тайне, рассказал РИА Новости начальник разведки артдивизиона 136-го полка "Скрипач". "Надо отдать должное нашим командирам за их смекалку, потому что на тот момент нас перебросили буквально за несколько дней на новую позицию. Мы окопались, подготовились, и, как чёрт из табакерки, выскочили и нанесли противнику неожиданный урон. Он даже не знал, что мы там находимся, потому что всё это происходило в сумерках, по темну, конспирация была. Все было, грубо говоря, даже строжайшей тайной. Дороги и подъезды мы тоже старались не светить к нашим позициям. Он думал, что там огня артиллерии ждать не стоит", - рассказал "Скрипач". Летом 2023 года село Работино в Запорожской области стало одной из ключевых точек для удара при украинском контрнаступлении, киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино. По словам "Скрипача", удачные и грамотные действия всего четырех орудий Д-30 привели к тому, что в результате было уничтожено 20 единиц техники и более 150 бойцов ВСУ. "Ребята работали в поте лица. Дудки (головы - ред.) кипели, орудие кипело, можно было яичницу смело жарить на каждом орудии. Мы уничтожили где-то около 20 единиц техники, больше 150 человеческой силы. Нам потом пехотинцы с 70-го полка, когда нас встречали и узнавали, кто мы такие есть, что мы артиллеристы, они нам чуть ли не руки целовали", - отметил он. Для выполнения маневра в полку отобрали самых профессиональных артиллеристов подразделения. "Ребята на тот момент уже были подготовлены, уже настреляны, пристреляны. Наводчики и орудия могли на 15 километров чуть ли не в дерево попасть. Не то, что там уже в блиндаж, либо в технику. Ну и плюс азарт, который приходит во время работы. Ребята во время работы зачастую входят в этот азарт, их бывает даже не остановить. Ребята в нашем мобилизованном полку. Это те ребята, которые не побоялись шагнуть в неизвестное, проверить, кто ты есть на самом деле и показывать себя с невероятным достоинством", - рассказал командир. По словам командира разведки, за успешные действия по отражению контрнаступления ВСУ в 2023 году полк получил звание гвардейского.

https://ria.ru/20250604/yapontsy-2020982635.html

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, работино, запорожская область, украина, вооруженные силы украины