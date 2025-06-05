Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили блиндаж с операторами БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021002618.html
Российские военные уничтожили блиндаж с операторами БПЛА ВСУ
Российские военные уничтожили блиндаж с операторами БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
Российские военные уничтожили блиндаж с операторами БПЛА ВСУ
Расчет орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил блиндаж с операторами БПЛА ВСУ на ореховском направлении, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:19:00+03:00
2025-06-05T05:19:00+03:00
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010017432_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ba7afb9d7c65318bf7c49b2a90d4415.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Расчет орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил блиндаж с операторами БПЛА ВСУ на ореховском направлении, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. "На ореховском направлении в Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр", благодаря слаженной работе с разведкой БПЛА и высокой точности наведения, уничтожил тщательно замаскированный в лесополосе блиндаж, где находился расчет беспилотных летательных аппаратов ВСУ", - рассказали в ведомстве. По словам номера расчета орудия с позывным "Шум", успешно нанести удар артиллеристам помогло взаимодействие с расчетами БПЛА. "Получили цель, блиндаж. Штатно отработали: пять попаданий из семи выстрелов, два было пристрелочных. Укрытая пехота уничтожена", - рассказал он.
https://ria.ru/20250604/yapontsy-2020982635.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010017432_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_829cb760abaf1b78af34e4f96e25b954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили блиндаж с операторами БПЛА ВСУ

Расчет орудия Д-30 группы Днепр уничтожил блиндаж с операторами БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Расчет орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил блиндаж с операторами БПЛА ВСУ на ореховском направлении, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ.
"На ореховском направлении в Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр", благодаря слаженной работе с разведкой БПЛА и высокой точности наведения, уничтожил тщательно замаскированный в лесополосе блиндаж, где находился расчет беспилотных летательных аппаратов ВСУ", - рассказали в ведомстве.
Фура на месте атаки дронов в Усольском районе - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
"Закопать в землю": японцы набросились на Зеленского из-за атак на Россию
Вчера, 23:36
По словам номера расчета орудия с позывным "Шум", успешно нанести удар артиллеристам помогло взаимодействие с расчетами БПЛА.
"Получили цель, блиндаж. Штатно отработали: пять попаданий из семи выстрелов, два было пристрелочных. Укрытая пехота уничтожена", - рассказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала