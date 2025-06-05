https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021002618.html

Российские военные уничтожили блиндаж с операторами БПЛА ВСУ

Российские военные уничтожили блиндаж с операторами БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025

Российские военные уничтожили блиндаж с операторами БПЛА ВСУ

Расчет орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил блиндаж с операторами БПЛА ВСУ на ореховском направлении, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T05:19:00+03:00

2025-06-05T05:19:00+03:00

2025-06-05T05:19:00+03:00

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Расчет орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил блиндаж с операторами БПЛА ВСУ на ореховском направлении, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. "На ореховском направлении в Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр", благодаря слаженной работе с разведкой БПЛА и высокой точности наведения, уничтожил тщательно замаскированный в лесополосе блиндаж, где находился расчет беспилотных летательных аппаратов ВСУ", - рассказали в ведомстве. По словам номера расчета орудия с позывным "Шум", успешно нанести удар артиллеристам помогло взаимодействие с расчетами БПЛА. "Получили цель, блиндаж. Штатно отработали: пять попаданий из семи выстрелов, два было пристрелочных. Укрытая пехота уничтожена", - рассказал он.

https://ria.ru/20250604/yapontsy-2020982635.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)