https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021002618.html
Российские военные уничтожили блиндаж с операторами БПЛА ВСУ
Российские военные уничтожили блиндаж с операторами БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
Российские военные уничтожили блиндаж с операторами БПЛА ВСУ
Расчет орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил блиндаж с операторами БПЛА ВСУ на ореховском направлении, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:19:00+03:00
2025-06-05T05:19:00+03:00
2025-06-05T05:19:00+03:00
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Расчет орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил блиндаж с операторами БПЛА ВСУ на ореховском направлении, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. "На ореховском направлении в Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр", благодаря слаженной работе с разведкой БПЛА и высокой точности наведения, уничтожил тщательно замаскированный в лесополосе блиндаж, где находился расчет беспилотных летательных аппаратов ВСУ", - рассказали в ведомстве. По словам номера расчета орудия с позывным "Шум", успешно нанести удар артиллеристам помогло взаимодействие с расчетами БПЛА. "Получили цель, блиндаж. Штатно отработали: пять попаданий из семи выстрелов, два было пристрелочных. Укрытая пехота уничтожена", - рассказал он.
https://ria.ru/20250604/yapontsy-2020982635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили блиндаж с операторами БПЛА ВСУ
Расчет орудия Д-30 группы Днепр уничтожил блиндаж с операторами БПЛА ВСУ