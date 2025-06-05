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Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021002435.html
Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ
Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ
Операторы БПЛА подразделения специального назначения отдельной гвардейской бригады группировки войск "Запад" ликвидировали расчет БПЛА ВСУ, а также... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:13:00+03:00
2025-06-05T05:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА подразделения специального назначения отдельной гвардейской бригады группировки войск "Запад" ликвидировали расчет БПЛА ВСУ, а также ретрансляторы, увеличивающие дальность полетов беспилотной авиации противника, рассказали в Минобороны России. "Получив координаты расположения группы противника от разведчиков группировки, военнослужащие спецподразделения выдвинулись на боевую позицию. Оперативно приготовили дрон к работе: проверили связь и, оснастив его боеприпасами, группа приступила к выполнению задачи", - сообщили в МО РФ. Уточняется что операторы идентифицировали цель – операторов БПЛА ВСУ, выдвигающихся на задачу. "Точными сбросами противник был уничтожен. Военные уточнили, что после огневого воздействия активность вражеских налетов значительно сократилась", - добавили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250604/yapontsy-2020982635.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ

Дроноводы группы Запад уничтожили расчет БПЛА ВСУ и ретрансляторы

© РИА Новости / Мария МарикянРасчет FPV-дронов
Расчет FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Расчет FPV-дронов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА подразделения специального назначения отдельной гвардейской бригады группировки войск "Запад" ликвидировали расчет БПЛА ВСУ, а также ретрансляторы, увеличивающие дальность полетов беспилотной авиации противника, рассказали в Минобороны России.
"Получив координаты расположения группы противника от разведчиков группировки, военнослужащие спецподразделения выдвинулись на боевую позицию. Оперативно приготовили дрон к работе: проверили связь и, оснастив его боеприпасами, группа приступила к выполнению задачи", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется что операторы идентифицировали цель – операторов БПЛА ВСУ, выдвигающихся на задачу.
"Точными сбросами противник был уничтожен. Военные уточнили, что после огневого воздействия активность вражеских налетов значительно сократилась", - добавили в оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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