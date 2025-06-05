https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021002435.html
Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ
Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ
Операторы БПЛА подразделения специального назначения отдельной гвардейской бригады группировки войск "Запад" ликвидировали расчет БПЛА ВСУ, а также... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:13:00+03:00
2025-06-05T05:13:00+03:00
2025-06-05T05:13:00+03:00
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА подразделения специального назначения отдельной гвардейской бригады группировки войск "Запад" ликвидировали расчет БПЛА ВСУ, а также ретрансляторы, увеличивающие дальность полетов беспилотной авиации противника, рассказали в Минобороны России. "Получив координаты расположения группы противника от разведчиков группировки, военнослужащие спецподразделения выдвинулись на боевую позицию. Оперативно приготовили дрон к работе: проверили связь и, оснастив его боеприпасами, группа приступила к выполнению задачи", - сообщили в МО РФ. Уточняется что операторы идентифицировали цель – операторов БПЛА ВСУ, выдвигающихся на задачу. "Точными сбросами противник был уничтожен. Военные уточнили, что после огневого воздействия активность вражеских налетов значительно сократилась", - добавили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250604/yapontsy-2020982635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ
Дроноводы группы Запад уничтожили расчет БПЛА ВСУ и ретрансляторы