https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021002435.html

Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ

Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025

Российские военные уничтожили расчет БПЛА ВСУ

Операторы БПЛА подразделения специального назначения отдельной гвардейской бригады группировки войск "Запад" ликвидировали расчет БПЛА ВСУ, а также... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T05:13:00+03:00

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2025-06-05T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Операторы БПЛА подразделения специального назначения отдельной гвардейской бригады группировки войск "Запад" ликвидировали расчет БПЛА ВСУ, а также ретрансляторы, увеличивающие дальность полетов беспилотной авиации противника, рассказали в Минобороны России. "Получив координаты расположения группы противника от разведчиков группировки, военнослужащие спецподразделения выдвинулись на боевую позицию. Оперативно приготовили дрон к работе: проверили связь и, оснастив его боеприпасами, группа приступила к выполнению задачи", - сообщили в МО РФ. Уточняется что операторы идентифицировали цель – операторов БПЛА ВСУ, выдвигающихся на задачу. "Точными сбросами противник был уничтожен. Военные уточнили, что после огневого воздействия активность вражеских налетов значительно сократилась", - добавили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250604/yapontsy-2020982635.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины