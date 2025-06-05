ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении
Расчет Гиациента-Б уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б". Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Десантники группировки "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении, рассказали журналистам в Минобороны.
«
"Расчеты 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" Анапского гвардейского артиллерийского полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ, пункт управления БПЛА противника... В ходе боевой работы по цели, артиллерийский расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" точными выстрелами уничтожил пункт управления БПЛА противника и пресек все его попытки запуска разведывательных беспилотников в сторону наших позиций", — пояснили в ведомстве.
Операторы беспилотников украинских формирований засели в лесополосе, откуда запускали дроны-разведчики, уточнили в Минобороны.
Орехов наряду с Гуляйполе — один из двух крупных укрепрайонов ВСУ в Запорожской области.
По последним данным, за сутки в зоне ответственности группировки "Днепр" ВСУ потеряли до 75 военных, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18