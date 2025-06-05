https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021001805.html

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 05.06.2025

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

Десантники группировки "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T05:12:00+03:00

2025-06-05T05:12:00+03:00

2025-06-05T07:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Десантники группировки "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении, рассказали журналистам в Минобороны."Расчеты 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" Анапского гвардейского артиллерийского полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ, пункт управления БПЛА противника... В ходе боевой работы по цели, артиллерийский расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" точными выстрелами уничтожил пункт управления БПЛА противника и пресек все его попытки запуска разведывательных беспилотников в сторону наших позиций", — пояснили в ведомстве.Операторы беспилотников украинских формирований засели в лесополосе, откуда запускали дроны-разведчики, уточнили в Минобороны.По последним данным, за сутки в зоне ответственности группировки "Днепр" ВСУ потеряли до 75 военных, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, безопасность, россия