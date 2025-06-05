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ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 05.06.2025
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05:12 05.06.2025 (обновлено: 07:59 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021001805.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 05.06.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении
Десантники группировки "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:12:00+03:00
2025-06-05T07:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Десантники группировки "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении, рассказали журналистам в Минобороны."Расчеты 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" Анапского гвардейского артиллерийского полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ, пункт управления БПЛА противника... В ходе боевой работы по цели, артиллерийский расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" точными выстрелами уничтожил пункт управления БПЛА противника и пресек все его попытки запуска разведывательных беспилотников в сторону наших позиций", — пояснили в ведомстве.Операторы беспилотников украинских формирований засели в лесополосе, откуда запускали дроны-разведчики, уточнили в Минобороны.По последним данным, за сутки в зоне ответственности группировки "Днепр" ВСУ потеряли до 75 военных, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России, Безопасность, Россия
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

Расчет Гиациента-Б уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. Десантники группировки "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Ореховском направлении, рассказали журналистам в Минобороны.
«
"Расчеты 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" Анапского гвардейского артиллерийского полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили в глубине территории, контролируемой ВСУ, пункт управления БПЛА противника... В ходе боевой работы по цели, артиллерийский расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" точными выстрелами уничтожил пункт управления БПЛА противника и пресек все его попытки запуска разведывательных беспилотников в сторону наших позиций", — пояснили в ведомстве.
Операторы беспилотников украинских формирований засели в лесополосе, откуда запускали дроны-разведчики, уточнили в Минобороны.

Орехов наряду с Гуляйполе — один из двух крупных укрепрайонов ВСУ в Запорожской области.

По последним данным, за сутки в зоне ответственности группировки "Днепр" ВСУ потеряли до 75 военных, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска РоссииБезопасностьРоссия
 
 
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