https://ria.ru/20250605/sovet-2021019812.html

ФСБ предупредила другие страны об опасности работы "Британского Совета"

ФСБ предупредила другие страны об опасности работы "Британского Совета" - РИА Новости, 05.06.2025

ФСБ предупредила другие страны об опасности работы "Британского Совета"

Страны, допускающие у себя работу таких структур, как "Британский Совет", рискуют потерять контроль над социально-политическими процессами у себя, предупредили... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:12:00+03:00

2025-06-05T09:12:00+03:00

2025-06-05T10:56:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Страны, допускающие у себя работу таких структур, как "Британский Совет", рискуют потерять контроль над социально-политическими процессами у себя, предупредили в ФСБ России."Хотим обратиться к партнерам из дружественных России государств: заигрывая с англичанами и создавая для таких организаций, как "Британский Совет", благоприятные условия, допуская его до работы с вашей молодежью, будущими лидерами и политиками, такие государства рискуют потерять контроль над очень важными социально-политическими процессами. Поэтому рекомендуем тщательно присмотреться к работе "Британского Совета" в ваших государствах и, несмотря на давление со стороны Лондона, купировать негативные последствия от его работы на раннем этапе", - сказал представитель ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.

https://ria.ru/20250603/britaniya-2020568090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, лондон, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, в мире