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Сертификаты на соципотеку получили 43 подмосковных медработника - РИА Новости, 05.06.2025
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Новости Подмосковья
 
15:43 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/sotsipoteka-2021119364.html
Сертификаты на соципотеку получили 43 подмосковных медработника
Сертификаты на соципотеку получили 43 подмосковных медработника - РИА Новости, 05.06.2025
Сертификаты на соципотеку получили 43 подмосковных медработника
В Доме правительства Московской области в четверг состоялось вручение свидетельств по программе "Социальная ипотека", их получили 43 медицинских специалиста, в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:43:00+03:00
2025-06-05T15:43:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Доме правительства Московской области в четверг состоялось вручение свидетельств по программе "Социальная ипотека", их получили 43 медицинских специалиста, в том числе фельдшеры скорой, акушерки и медсестры, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В Подмосковье реализован широкий комплекс мер социальной поддержки медработников. И важно, что часть из них направлена на решение жилищного вопроса. С начала года свидетельства по программе "Социальная ипотека" получили 93 медицинских специалиста, а всего за время действия программы – более 1,9 тысячи медиков", - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. В рамках программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту. Принять участие в программе могут врачи, а также средний медицинский персонал. Более подробно с условиями программы можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Московской области.
https://ria.ru/20250605/mosavtodor-2021088009.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Сертификаты на соципотеку получили 43 подмосковных медработника

Сертификаты на соципотеку получили 43 медработника Подмосковья

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Доме правительства Московской области в четверг состоялось вручение свидетельств по программе "Социальная ипотека", их получили 43 медицинских специалиста, в том числе фельдшеры скорой, акушерки и медсестры, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В Подмосковье реализован широкий комплекс мер социальной поддержки медработников. И важно, что часть из них направлена на решение жилищного вопроса. С начала года свидетельства по программе "Социальная ипотека" получили 93 медицинских специалиста, а всего за время действия программы – более 1,9 тысячи медиков", - сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
В рамках программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.
Принять участие в программе могут врачи, а также средний медицинский персонал. Более подробно с условиями программы можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Московской области.
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