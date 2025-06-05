https://ria.ru/20250605/sotrudniki-2021022005.html
В Екатеринбурге задержали двоих сотрудников URA.RU
В Екатеринбурге задержали двоих сотрудников URA.RU - РИА Новости, 05.06.2025
В Екатеринбурге задержали двоих сотрудников URA.RU
Двое сотрудников екатеринбургской редакции URA.RU были задержаны перед началом обысков, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:21:00+03:00
2025-06-05T09:21:00+03:00
2025-06-05T12:27:00+03:00
екатеринбург
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общество
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Двое сотрудников екатеринбургской редакции URA.RU были задержаны перед началом обысков, сообщили РИА Новости в силовых структурах. В четверг в уральской редакции URA.RU проходят обыски. "Перед началом обысков в редакции URA.RU задержаны двое ее сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что обыски могут быть связаны, в том числе, с задержанием в марте бывшего сотрудника полиции, передававшего изданию служебные сведения из ежедневной сводки. URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20250604/obyski-2020837002.html
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екатеринбург, пермский край, ura.ru, общество, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Екатеринбург, Пермский край, Ura.ru, Общество, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
В Екатеринбурге задержали двоих сотрудников URA.RU
Двое сотрудников URA.RU были задержаны в Екатеринбурге перед началом обысков