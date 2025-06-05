https://ria.ru/20250605/sotrudniki-2021022005.html

В Екатеринбурге задержали двоих сотрудников URA.RU

В Екатеринбурге задержали двоих сотрудников URA.RU - РИА Новости, 05.06.2025

В Екатеринбурге задержали двоих сотрудников URA.RU

Двое сотрудников екатеринбургской редакции URA.RU были задержаны перед началом обысков, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:21:00+03:00

2025-06-05T09:21:00+03:00

2025-06-05T12:27:00+03:00

екатеринбург

пермский край

ura.ru

общество

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Двое сотрудников екатеринбургской редакции URA.RU были задержаны перед началом обысков, сообщили РИА Новости в силовых структурах. В четверг в уральской редакции URA.RU проходят обыски. "Перед началом обысков в редакции URA.RU задержаны двое ее сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что обыски могут быть связаны, в том числе, с задержанием в марте бывшего сотрудника полиции, передававшего изданию служебные сведения из ежедневной сводки. URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250604/obyski-2020837002.html

https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html

екатеринбург

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