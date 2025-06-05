https://ria.ru/20250605/sng-2021014148.html

Мишустин рассказал, как СНГ сможет ответить на санкции и тарифные войны

Мишустин рассказал, как СНГ сможет ответить на санкции и тарифные войны - РИА Новости, 05.06.2025

Мишустин рассказал, как СНГ сможет ответить на санкции и тарифные войны

Страны СНГ смогут дать эффективный ответ на нынешние вызовы, в том числе санкционное давление и усиливающиеся тарифные войны, за счет максимального... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:25:00+03:00

2025-06-05T08:25:00+03:00

2025-06-05T09:18:00+03:00

россия

таджикистан

душанбе

михаил мишустин

эмомали рахмон

снг

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021018793_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_b19a3a008cb8ae6d04aafd2fb1b35b11.jpg

ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Страны СНГ смогут дать эффективный ответ на нынешние вызовы, в том числе санкционное давление и усиливающиеся тарифные войны, за счет максимального использования своих преимуществ для работы во всех отраслях, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Российский премьер в среду прибыл с двухдневным рабочим визитом в Душанбе, где он примет участие во встрече глав правительств СНГ. Ранее в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главами делегаций, прибывших в эти дни в республику на заседание совета глав правительств СНГ. Беседа состоялась в государственном комплексе "Дворец наций". "Сейчас мир переживает период турбулентности, формируется новая многополярная архитектура. Усиливается протекционизм, разгораются тарифные войны, многие государства ощущают нарастающее санкционное давление. Эффективный ответ на такие вызовы мы сможем дать за счет максимального использования преимуществ наших государств для активной работы во всех отраслях", - сказал Мишустин в ходе встречи. Он подчеркнул, что это необходимо для достижения технологического, промышленного суверенитета, и в целом для повышения качества жизни граждан. Таджикистан определил одними из главных приоритетов своего председательства в СНГ в этом году укрепление экономических связей, расширение транспортно-логистических маршрутов и усиление гуманитарного партнерства, отметил глава российского кабмина. "Считаю, что эти задачи в полной мере отвечают стратегическим целям всего Содружества. Россия готова оказывать всестороннюю поддержку в их выполнении", - заверил Мишустин. Он высказал уверенность в том, что решения, которые будут приняты на заседании совета глав правительств, придадут дополнительный импульс практическому взаимодействию в СНГ.

https://ria.ru/20250605/sng-2020847083.html

https://ria.ru/20250605/sng-2021013738.html

россия

таджикистан

душанбе

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, таджикистан, душанбе, михаил мишустин, эмомали рахмон, снг, в мире