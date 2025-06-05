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Мишустин рассказал, как СНГ сможет ответить на санкции и тарифные войны - РИА Новости, 05.06.2025
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08:25 05.06.2025 (обновлено: 09:18 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/sng-2021014148.html
Мишустин рассказал, как СНГ сможет ответить на санкции и тарифные войны
Мишустин рассказал, как СНГ сможет ответить на санкции и тарифные войны - РИА Новости, 05.06.2025
Мишустин рассказал, как СНГ сможет ответить на санкции и тарифные войны
Страны СНГ смогут дать эффективный ответ на нынешние вызовы, в том числе санкционное давление и усиливающиеся тарифные войны, за счет максимального... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:25:00+03:00
2025-06-05T09:18:00+03:00
россия
таджикистан
душанбе
михаил мишустин
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Страны СНГ смогут дать эффективный ответ на нынешние вызовы, в том числе санкционное давление и усиливающиеся тарифные войны, за счет максимального использования своих преимуществ для работы во всех отраслях, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Российский премьер в среду прибыл с двухдневным рабочим визитом в Душанбе, где он примет участие во встрече глав правительств СНГ. Ранее в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главами делегаций, прибывших в эти дни в республику на заседание совета глав правительств СНГ. Беседа состоялась в государственном комплексе "Дворец наций". "Сейчас мир переживает период турбулентности, формируется новая многополярная архитектура. Усиливается протекционизм, разгораются тарифные войны, многие государства ощущают нарастающее санкционное давление. Эффективный ответ на такие вызовы мы сможем дать за счет максимального использования преимуществ наших государств для активной работы во всех отраслях", - сказал Мишустин в ходе встречи. Он подчеркнул, что это необходимо для достижения технологического, промышленного суверенитета, и в целом для повышения качества жизни граждан. Таджикистан определил одними из главных приоритетов своего председательства в СНГ в этом году укрепление экономических связей, расширение транспортно-логистических маршрутов и усиление гуманитарного партнерства, отметил глава российского кабмина. "Считаю, что эти задачи в полной мере отвечают стратегическим целям всего Содружества. Россия готова оказывать всестороннюю поддержку в их выполнении", - заверил Мишустин. Он высказал уверенность в том, что решения, которые будут приняты на заседании совета глав правительств, придадут дополнительный импульс практическому взаимодействию в СНГ.
https://ria.ru/20250605/sng-2020847083.html
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россия, таджикистан, душанбе, михаил мишустин, эмомали рахмон, снг, в мире
Россия, Таджикистан, Душанбе, Михаил Мишустин, Эмомали Рахмон, СНГ, В мире
Мишустин рассказал, как СНГ сможет ответить на санкции и тарифные войны

Мишустин: СНГ сможет дать эффективный ответ на санкции за счет своих преимуществ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Страны СНГ смогут дать эффективный ответ на нынешние вызовы, в том числе санкционное давление и усиливающиеся тарифные войны, за счет максимального использования своих преимуществ для работы во всех отраслях, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Российский премьер в среду прибыл с двухдневным рабочим визитом в Душанбе, где он примет участие во встрече глав правительств СНГ. Ранее в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главами делегаций, прибывших в эти дни в республику на заседание совета глав правительств СНГ. Беседа состоялась в государственном комплексе "Дворец наций".
Заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, 13 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Совет глав правительств СНГ
01:06
"Сейчас мир переживает период турбулентности, формируется новая многополярная архитектура. Усиливается протекционизм, разгораются тарифные войны, многие государства ощущают нарастающее санкционное давление. Эффективный ответ на такие вызовы мы сможем дать за счет максимального использования преимуществ наших государств для активной работы во всех отраслях", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Он подчеркнул, что это необходимо для достижения технологического, промышленного суверенитета, и в целом для повышения качества жизни граждан.
Таджикистан определил одними из главных приоритетов своего председательства в СНГ в этом году укрепление экономических связей, расширение транспортно-логистических маршрутов и усиление гуманитарного партнерства, отметил глава российского кабмина.
"Считаю, что эти задачи в полной мере отвечают стратегическим целям всего Содружества. Россия готова оказывать всестороннюю поддержку в их выполнении", - заверил Мишустин.
Он высказал уверенность в том, что решения, которые будут приняты на заседании совета глав правительств, придадут дополнительный импульс практическому взаимодействию в СНГ.
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РоссияТаджикистанДушанбеМихаил МишустинЭмомали РахмонСНГВ мире
 
 
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