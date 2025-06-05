Мишустин прокомментировал отношения России с партнерами по СНГ
Мишустин назвал укрепление кооперации с партнерами в СНГ безусловным приоритетом
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования перед заседанием Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
Церемония фотографирования перед заседанием Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал безусловным приоритетом России укрепление двусторонней и многосторонней кооперации с партнерами по СНГ.
Мишустин в среду прибыл с двухдневным рабочим визитом в Душанбе, он примет участие во встрече глав правительств СНГ. Ранее в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главами делегаций, прибывших в эти дни в республику на заседание совета глав правительств СНГ.
"Россия уделяет самое серьёзное внимание расширению взаимодействия с участниками Содружества. Укрепление двусторонней и многосторонней кооперации с партнерами по СНГ является для нас безусловным приоритетом. Мы дорожим многолетними традициями дружбы и взаимовыручки, которые сложились между нашими государствами", - сказал Мишустин в ходе встречи.