https://ria.ru/20250605/sng-2021013738.html

Мишустин прокомментировал отношения России с партнерами по СНГ

Мишустин прокомментировал отношения России с партнерами по СНГ - РИА Новости, 05.06.2025

Мишустин прокомментировал отношения России с партнерами по СНГ

Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал безусловным приоритетом России укрепление двусторонней и многосторонней кооперации с партнерами по СНГ. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:17:00+03:00

2025-06-05T08:17:00+03:00

2025-06-05T10:58:00+03:00

россия

душанбе

таджикистан

михаил мишустин

эмомали рахмон

снг

содружество

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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал безусловным приоритетом России укрепление двусторонней и многосторонней кооперации с партнерами по СНГ. Мишустин в среду прибыл с двухдневным рабочим визитом в Душанбе, он примет участие во встрече глав правительств СНГ. Ранее в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главами делегаций, прибывших в эти дни в республику на заседание совета глав правительств СНГ. "Россия уделяет самое серьёзное внимание расширению взаимодействия с участниками Содружества. Укрепление двусторонней и многосторонней кооперации с партнерами по СНГ является для нас безусловным приоритетом. Мы дорожим многолетними традициями дружбы и взаимовыручки, которые сложились между нашими государствами", - сказал Мишустин в ходе встречи.

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россия

душанбе

таджикистан

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Ольга Фомченкова

россия, душанбе, таджикистан, михаил мишустин, эмомали рахмон, снг, содружество