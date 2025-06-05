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Совет глав правительств СНГ - РИА Новости, 05.06.2025
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01:06 05.06.2025
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Совет глав правительств СНГ
Совет глав правительств СНГ - РИА Новости, 05.06.2025
Совет глав правительств СНГ
Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T01:06:00+03:00
2025-06-05T01:06:00+03:00
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Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.Совет глав правительств Содружества решает вопросы:Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания.Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске.Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов. Последнее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 12 декабря 2024 года в Москве. Повестка дня встречи включала 10 пунктов. Главы правительств обменялись мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств.Участники заседания утвердили Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортного комплекса, подписали Соглашения о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования и о подготовке кадров для пенитенциарных служб. Участники заседания приняли План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2025-2026 годы. Кроме того, на заседании СГП были рассмотрены вопросы, касающиеся препятствий во взаимной торговле государств – участников СНГ, финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств.Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 5 июня 2025 года в Душанбе (Таджикистан). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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в мире, снг, минск, справки
В мире, СНГ, Минск, Справки

Совет глав правительств СНГ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, 13 декабря 2024 года
Заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, 13 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, 13 декабря 2024 года. Архивное фото
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Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.
Совет глав правительств Содружества решает вопросы:
  • реализации поручений Совета глав государств, данных Совету глав правительств;
  • реализации положений, зафиксированных в Договоре о создании Экономического союза, а также практического функционирования зоны свободной торговли;
  • принятия совместных программ развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики и их финансирования;
  • развития систем транспорта, связи, энергетических систем;
  • сотрудничества в вопросах тарифной, кредитно-финансовой и налоговой политики;
  • разработки механизмов, направленных на формирование научно-технологического пространства;
  • создания органов Содружества в рамках его компетенции;
  • назначения (утверждения) руководителей органов Содружества, отнесенные к его компетенции;
  • финансового обеспечения деятельности органов Содружества;
  • сотрудничества в вопросах социальной политики;
  • контроля за деятельностью органов СНГ;
  • делегирования Совету министров иностранных дел и Экономическому совету СНГ своих полномочий, кроме полномочий, делегированных ему Советом глав государств СНГ.
Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.
Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.
Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания.
Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.
Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске.
Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.
Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов.
Последнее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 12 декабря 2024 года в Москве. Повестка дня встречи включала 10 пунктов. Главы правительств обменялись мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств.
Участники заседания утвердили Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортного комплекса, подписали Соглашения о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования и о подготовке кадров для пенитенциарных служб. Участники заседания приняли План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2025-2026 годы. Кроме того, на заседании СГП были рассмотрены вопросы, касающиеся препятствий во взаимной торговле государств – участников СНГ, финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств.
Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 5 июня 2025 года в Душанбе (Таджикистан).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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