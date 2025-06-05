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Совет глав правительств СНГ

Совет глав правительств СНГ - РИА Новости, 05.06.2025

Совет глав правительств СНГ

Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T01:06:00+03:00

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Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.Совет глав правительств Содружества решает вопросы:Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания.Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске.Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов. Последнее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 12 декабря 2024 года в Москве. Повестка дня встречи включала 10 пунктов. Главы правительств обменялись мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств.Участники заседания утвердили Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортного комплекса, подписали Соглашения о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования и о подготовке кадров для пенитенциарных служб. Участники заседания приняли План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2025-2026 годы. Кроме того, на заседании СГП были рассмотрены вопросы, касающиеся препятствий во взаимной торговле государств – участников СНГ, финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств.Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 5 июня 2025 года в Душанбе (Таджикистан). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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