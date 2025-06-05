Совет глав правительств СНГ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, 13 декабря 2024 года
Заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, 13 декабря 2024 года. Архивное фото
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Согласно Уставу Содружества Независимых Государств (1993) совет глав правительств координирует сотрудничество органов исполнительной власти государств-членов в экономической, социальной и иных сферах общих интересов.
Совет глав правительств Содружества решает вопросы:
- реализации поручений Совета глав государств, данных Совету глав правительств;
- реализации положений, зафиксированных в Договоре о создании Экономического союза, а также практического функционирования зоны свободной торговли;
- принятия совместных программ развития промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики и их финансирования;
- развития систем транспорта, связи, энергетических систем;
- сотрудничества в вопросах тарифной, кредитно-финансовой и налоговой политики;
- разработки механизмов, направленных на формирование научно-технологического пространства;
- создания органов Содружества в рамках его компетенции;
- назначения (утверждения) руководителей органов Содружества, отнесенные к его компетенции;
- финансового обеспечения деятельности органов Содружества;
- сотрудничества в вопросах социальной политики;
- контроля за деятельностью органов СНГ;
- делегирования Совету министров иностранных дел и Экономическому совету СНГ своих полномочий, кроме полномочий, делегированных ему Советом глав государств СНГ.
Совет глав правительств собирается на заседания четыре раза в год. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе правительства одного из государств-членов.
Решения Совета глав правительств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.
Совет глав государств и Совет глав правительств могут проводить совместные заседания.
Главы правительств на заседаниях Совета глав правительств председательствуют поочередно в порядке русского алфавита названий государств-членов Содружества.
Заседания Совета глав правительств проводятся, как правило, в Минске.
Совет глав правительств создают рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.
Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав правительств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов.
Последнее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 12 декабря 2024 года в Москве. Повестка дня встречи включала 10 пунктов. Главы правительств обменялись мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств.
Участники заседания утвердили Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации транспортного комплекса, подписали Соглашения о сотрудничестве в развитии гражданского судостроения и производства судового комплектующего оборудования и о подготовке кадров для пенитенциарных служб. Участники заседания приняли План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2025-2026 годы. Кроме того, на заседании СГП были рассмотрены вопросы, касающиеся препятствий во взаимной торговле государств – участников СНГ, финансового обеспечения деятельности органов Содружества Независимых Государств.
Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 5 июня 2025 года в Душанбе (Таджикистан).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников