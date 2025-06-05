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Словакия выступила против прекращения импорта российского энергосырья в ЕС - РИА Новости, 05.06.2025
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17:33 05.06.2025 (обновлено: 18:09 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/slovakiya-2021154422.html
Словакия выступила против прекращения импорта российского энергосырья в ЕС
Словакия выступила против прекращения импорта российского энергосырья в ЕС - РИА Новости, 05.06.2025
Словакия выступила против прекращения импорта российского энергосырья в ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проинформировал главу Евросовета Антониу Кошту о том, что он выступает против идеи прекратить импорт... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:33:00+03:00
2025-06-05T18:09:00+03:00
словакия
евросовет
россия
в мире
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роберт фицо
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евросоюз
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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проинформировал главу Евросовета Антониу Кошту о том, что он выступает против идеи прекратить импорт энергосырья из РФ в Европейский союз."Я сообщил председателю Европейского совета, что собираюсь выступить решительно против предложения Европейской комиссии полностью остановить поставки всего газа, нефти и ядерного топлива из России в страны Европейского союза", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).По мнению словацкого премьера, если подобное предложение будет реализовано, то оно будет иметь негативное влияние на конкурентоспособность Европейского союза и поставит некоторые европейские страны в безвыходную ситуацию."Я проинформировал председателя Евросовета как о петиции в Словакии с требованием объявить референдум по антироссийским санкциям, так и о сегодняшнем решении словацкого парламента с требованием к членам правительства не поддерживать на международном уровне антироссийские санкции, которые вредят национальным интересам Словакии", - сообщил Фицо.По его словам, он также попросил главу Евросовета, чтобы в заключения саммита, который запланирован на 26 июня, были включены послания, направленные на установления мира на Украине.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250605/slovakiya-2021103464.html
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словакия, евросовет, россия, в мире, украина, роберт фицо, антониу кошта, евросоюз, европейский совет
Словакия, Евросовет, Россия, В мире, Украина, Роберт Фицо, Антониу Кошта, Евросоюз, Европейский совет
Словакия выступила против прекращения импорта российского энергосырья в ЕС

Фицо: Словакия выступает против прекращения импорта энергосырья из РФ в ЕС

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проинформировал главу Евросовета Антониу Кошту о том, что он выступает против идеи прекратить импорт энергосырья из РФ в Европейский союз.
"Я сообщил председателю Европейского совета, что собираюсь выступить решительно против предложения Европейской комиссии полностью остановить поставки всего газа, нефти и ядерного топлива из России в страны Европейского союза", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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По мнению словацкого премьера, если подобное предложение будет реализовано, то оно будет иметь негативное влияние на конкурентоспособность Европейского союза и поставит некоторые европейские страны в безвыходную ситуацию.
"Я проинформировал председателя Евросовета как о петиции в Словакии с требованием объявить референдум по антироссийским санкциям, так и о сегодняшнем решении словацкого парламента с требованием к членам правительства не поддерживать на международном уровне антироссийские санкции, которые вредят национальным интересам Словакии", - сообщил Фицо.
По его словам, он также попросил главу Евросовета, чтобы в заключения саммита, который запланирован на 26 июня, были включены послания, направленные на установления мира на Украине.
* запрещена в РФ как экстремистская
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СловакияЕвросоветРоссияВ миреУкраинаРоберт ФицоАнтониу КоштаЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
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