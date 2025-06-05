Словакия выступила против прекращения импорта российского энергосырья в ЕС
Фицо: Словакия выступает против прекращения импорта энергосырья из РФ в ЕС
© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что проинформировал главу Евросовета Антониу Кошту о том, что он выступает против идеи прекратить импорт энергосырья из РФ в Европейский союз.
"Я сообщил председателю Европейского совета, что собираюсь выступить решительно против предложения Европейской комиссии полностью остановить поставки всего газа, нефти и ядерного топлива из России в страны Европейского союза", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По мнению словацкого премьера, если подобное предложение будет реализовано, то оно будет иметь негативное влияние на конкурентоспособность Европейского союза и поставит некоторые европейские страны в безвыходную ситуацию.
"Я проинформировал председателя Евросовета как о петиции в Словакии с требованием объявить референдум по антироссийским санкциям, так и о сегодняшнем решении словацкого парламента с требованием к членам правительства не поддерживать на международном уровне антироссийские санкции, которые вредят национальным интересам Словакии", - сообщил Фицо.
По его словам, он также попросил главу Евросовета, чтобы в заключения саммита, который запланирован на 26 июня, были включены послания, направленные на установления мира на Украине.
* запрещена в РФ как экстремистская