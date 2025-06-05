https://ria.ru/20250605/slovakiya-2021103464.html

В Словакии назвали резолюцию против антироссийских санкций исторической

В Словакии назвали резолюцию против антироссийских санкций исторической - РИА Новости, 05.06.2025

В Словакии назвали резолюцию против антироссийских санкций исторической

Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко назвал... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:50:00+03:00

2025-06-05T14:50:00+03:00

2025-06-05T14:50:00+03:00

в мире

словакия

россия

петер пеллегрини

андрей данко

санкции в отношении россии

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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко назвал историческим документом одобренную депутатами резолюцию, отвергающую антироссийские санкции. Партия Данко ранее предложила на рассмотрение парламента резолюцию, которая отвергает санкционную политику и торговые ограничения в отношении России и направлена на защиту экономических и энергетических интересов Словакии. В четверг документ был одобрен большинством присутствующих на заседании парламента депутатов. “Позвольте мне выразить благодарность от имени депутатов Словацкой национальной партии всем, кто поддержал исторический документ, который является первым (подобным) документом в государствах Европейского союза”, - сказал Данко журналистам после голосования. Он отметил, что одобренная парламентом резолюция констатирует, что антироссийские санкции наносят словацкой экономике ущерб, а члены правительства должны сделать все для того, чтобы минимизировать их влияние, документ также обязывает правительство не голосовать за санкции против РФ. Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец тогда заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". В среду президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что провести в республике такой референдум невозможно, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. По словам президента, текст петиции был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно. Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Данко заявил, что шокирован отказом президента республики объявить референдум по отмене санкций против России, поскольку глава государства в случае каких-то сомнений в петиции перед принятием решения должен был передать ее в Конституционной суд для оценки. Лидер Словацкого движения возрождения Швец, занимавшийся сбором подписей под петицией, в свою очередь назвал незаконным отказ президента Словакии объявить референдум по этому вопросу.

https://ria.ru/20250604/sanktsii-2020942426.html

https://ria.ru/20250428/politik-2013765630.html

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в мире, словакия, россия, петер пеллегрини, андрей данко, санкции в отношении россии