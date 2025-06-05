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Срок следствия по делу о торговле детьми в Москве продлили до середины июля - РИА Новости, 05.06.2025
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04:03 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/sledstvie-2020997978.html
Срок следствия по делу о торговле детьми в Москве продлили до середины июля
Срок следствия по делу о торговле детьми в Москве продлили до середины июля - РИА Новости, 05.06.2025
Срок следствия по делу о торговле детьми в Москве продлили до середины июля
Срок следствия по уголовному делу Натальи Патоки и Юлии Логиновой о торговле детьми продлен до 16 июля, свидетельствуют документы в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T04:03:00+03:00
2025-06-05T04:03:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Срок следствия по уголовному делу Натальи Патоки и Юлии Логиновой о торговле детьми продлен до 16 июля, свидетельствуют документы в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен руководителем следственного органа – заместителем председателя СК России на 03 месяца 00 суток, а всего до 21 месяца 00 суток, то есть до 16 июля 2025 года", - говорится в документах. По делу проходят две многодетные матери - Юлия Логинова и Наталья Патока, а также суррогатные и другие матери, брошенных детей которых усыновили фигурантки. Как следует из материалов дела, в отношении Патоки началась проверка после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей. Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, что в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия. Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии - других фигуранток, среди которых и Патока, которая также усыновляла детей женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Позже суд отпустил Логинову и Патоку из СИЗО. Общее число фигурантов превысило 20 человек. В отдельное производство выделено дело в отношении 11 из них - Логиновой, Патоки, суррогатных матерей и других женщин, брошенных детей которых усыновили фигурантки. Потерпевшими по делу признаны 15 несовершеннолетних. В свою очередь адвокат Патоки Станислав Кулов заявлял РИА Новости, что в данном случае можно "максимум говорить о незаконном усыновлении (статья 154 УК РФ)" или об административном правонарушении за предоставление недостоверных сведений в регистрирующий орган.
https://ria.ru/20250402/damm-2008868455.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Срок следствия по делу о торговле детьми в Москве продлили до середины июля

Срок следствия по делу о торговле детьми Патоки и Логиновой продлили до 16 июля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Срок следствия по уголовному делу Натальи Патоки и Юлии Логиновой о торговле детьми продлен до 16 июля, свидетельствуют документы в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен руководителем следственного органа – заместителем председателя СК России на 03 месяца 00 суток, а всего до 21 месяца 00 суток, то есть до 16 июля 2025 года", - говорится в документах.
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Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми
2 апреля, 13:10
По делу проходят две многодетные матери - Юлия Логинова и Наталья Патока, а также суррогатные и другие матери, брошенных детей которых усыновили фигурантки.
Как следует из материалов дела, в отношении Патоки началась проверка после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей.
Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, что в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия.
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Главную фигурантку дела о торговле детьми в Москве выпустили из СИЗО
10 октября 2024, 18:02
Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии - других фигуранток, среди которых и Патока, которая также усыновляла детей женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Позже суд отпустил Логинову и Патоку из СИЗО.
Общее число фигурантов превысило 20 человек. В отдельное производство выделено дело в отношении 11 из них - Логиновой, Патоки, суррогатных матерей и других женщин, брошенных детей которых усыновили фигурантки.
Потерпевшими по делу признаны 15 несовершеннолетних.
В свою очередь адвокат Патоки Станислав Кулов заявлял РИА Новости, что в данном случае можно "максимум говорить о незаконном усыновлении (статья 154 УК РФ)" или об административном правонарушении за предоставление недостоверных сведений в регистрирующий орган.
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