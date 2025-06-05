https://ria.ru/20250605/skolkovo-2021171215.html

"Стартап-тур" фонда "Сколково" прошел на площадке ЦИПР

"Стартап-тур" фонда "Сколково" прошел на площадке ЦИПР - РИА Новости, 05.06.2025

"Стартап-тур" фонда "Сколково" прошел на площадке ЦИПР

Фонд "Сколково" провел "Стартап-тур" на площадке конференции "Цифровая индустрия промышленной России", сообщает пресс-служба фонда. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:18:00+03:00

2025-06-05T18:18:00+03:00

2025-06-05T18:18:00+03:00

нижегородская область

сколково

технологии

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Фонд "Сколково" провел "Стартап-тур" на площадке конференции "Цифровая индустрия промышленной России", сообщает пресс-служба фонда. В рамках "Стартап-тура" была представлена программа сессий и питчей, где в том числе свои разработки презентовали резиденты "Сколково". Мероприятие организовано при поддержке регионального оператора фонда в Нижегородской области "Анкудиновка". Программу тура открыл директор Центра развития цифровых технологий, заместитель главного управляющего директора фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) Александр Фетисов. "Стартап-тур" – это масштабный проект "Сколково", направленный на поиск и развитие инноваций. Программа тура насыщенная: выступления технологических лидеров и участников "Сколково", сессии про венчурные инвестиции и корпоративные инновации, питчи стартапов, которые дают шанс заявить о себе профильной аудитории и получить импульс к развитию, как с точки зрения рынка и продаж, так и с точки зрения инвестиций, а также консультации с менторами. Мы ожидаем, что программа окажется полезной и актуальной", — заявил Фетисов. Сессия "Венчурные инвестиции" собрала экспертов инвестиционного рынка. О тенденциях говорили представители частных и государственных фондов, а дискуссию модерировал заместитель председателя правления по экспертизе и финансовой поддержке, главный управляющий директор фонда "Сколково" Павел Гудков. Эксперты рассказали, что в 2021-2022 годах произошел спад венчурных инвестиций, но затем рынок начал восстанавливаться. Количество сделок в 2024 году хоть и было чуть меньше 2023-го, но объем финансирования вырос на 46%. А первый квартал 2025 года показал рост на 82% в объеме инвестиций. Сейчас основной фокус инвесторов направлен на проекты в поздних стадиях развития, но госфонды, тем не менее, поддерживают и развивают инструменты необходимые для проектов, находящихся на ранних этапах, в том числе проекты посевных стадий. "Российский венчурный рынок регулярно объявляют мертвым, но он упорно отказывается умирать. Стартапы находят финансирование, инвесторы — новые возможности, а экосистема адаптируется к меняющимся условиям", — подчеркнул Гудков. Сессия "Корпоративные инновации" была посвящена взаимодействию стартапов с крупными компаниями-заказчиками. Эксперты рассматривали эффективные модели взаимодействия: акселераторы, корпоративные венчурные фонды, пилотные проекты. В фокусе внимания оказались и успешные кейсы внедрения инноваций. Модератором сессии выступил заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития фонда "Сколково" Кирилл Каем. А в числе участников были руководители российских компаний и университетов. "Совместная сессия форума ЦИПР и этап "Стартап-тура" способствуют развитию региональной инновационной повестки. Крупнейшие корпоративные стратегические партнеры уже активно взаимодействуют с регионами", — отметил Каем. Прошедшая питч-сессия дала возможность стартапам показать свои разработки и придать импульс их развитию. Свои решения здесь представили более 10 резидентов. Также в рамках стартап-тура состоялись менторские сессии. Наставником команд выступил ментор-эксперт "Сколкова" Олег Баранник.

https://ria.ru/20250605/kiberchempionat-2021068559.html

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нижегородская область, сколково, технологии