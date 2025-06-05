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СК завел дело о теракте после подрыва железной дороги в Воронежской области - РИА Новости, 05.06.2025
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14:59 05.06.2025 (обновлено: 19:02 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/sk-2021104981.html
СК завел дело о теракте после подрыва железной дороги в Воронежской области
СК завел дело о теракте после подрыва железной дороги в Воронежской области - РИА Новости, 05.06.2025
СК завел дело о теракте после подрыва железной дороги в Воронежской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:59:00+03:00
2025-06-05T19:02:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
александр бастрыкин
ржд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области, сообщило ведомство в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК ("Террористический акт")", — говорится в заявлении.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать обстоятельства происшествия.В четверг утром на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны на юге Воронежской области нашли повреждение. Сообщалось об остановке нескольких поездов. По данным ФСБ, участок железной дороги подорвали перед прохождением состава. Действия машиниста и поездной бригады помогли предотвратить трагедию, обошлось без жертв. Обстоятельства ЧП расследуют.Сейчас поврежденные элементы железнодорожного полотна заменили, движение открыто.
https://ria.ru/20250605/voronezh-2021077791.html
россия
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, воронежская область, александр гусев (губернатор), александр бастрыкин, ржд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Александр Бастрыкин, РЖД, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СК завел дело о теракте после подрыва железной дороги в Воронежской области

СК завел дело о теракте после подрыва ж/д путей в Воронежской области

© Фото опубликовано "Вести Воронеж"Место подрыва железнодорожного пути в Воронежской области
Место подрыва железнодорожного пути в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото опубликовано "Вести Воронеж"
Место подрыва железнодорожного пути в Воронежской области
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК ("Террористический акт")", — говорится в заявлении.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать обстоятельства происшествия.
В четверг утром на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны на юге Воронежской области нашли повреждение. Сообщалось об остановке нескольких поездов. По данным ФСБ, участок железной дороги подорвали перед прохождением состава. Действия машиниста и поездной бригады помогли предотвратить трагедию, обошлось без жертв. Обстоятельства ЧП расследуют.
Сейчас поврежденные элементы железнодорожного полотна заменили, движение открыто.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Более 20 пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП в Воронежской области
Вчера, 13:13
 
Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Александр БастрыкинРЖДФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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