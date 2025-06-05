https://ria.ru/20250605/sk-2021104981.html

СК завел дело о теракте после подрыва железной дороги в Воронежской области

СК завел дело о теракте после подрыва железной дороги в Воронежской области - РИА Новости, 05.06.2025

СК завел дело о теракте после подрыва железной дороги в Воронежской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:59:00+03:00

2025-06-05T14:59:00+03:00

2025-06-05T19:02:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

александр бастрыкин

ржд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области, сообщило ведомство в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК ("Террористический акт")", — говорится в заявлении.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать обстоятельства происшествия.В четверг утром на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны на юге Воронежской области нашли повреждение. Сообщалось об остановке нескольких поездов. По данным ФСБ, участок железной дороги подорвали перед прохождением состава. Действия машиниста и поездной бригады помогли предотвратить трагедию, обошлось без жертв. Обстоятельства ЧП расследуют.Сейчас поврежденные элементы железнодорожного полотна заменили, движение открыто.

https://ria.ru/20250605/voronezh-2021077791.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, воронежская область, александр гусев (губернатор), александр бастрыкин, ржд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)