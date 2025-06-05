Эксперт оценил перспективы вывода американского контингента из Сирии
Юсиф: вывод части контингента США из Сирии может укрепить позиции РФ и Турции
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие в Сирии
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 5 июн - РИА Новости. Вывод части контингента США с территории Сирии открывает возможность для России и Турции укрепить свои позиции в САР, рассказал в беседе с РИА Новости исполнительный директор сирийской дискуссионной платформы Defacto Dialogue Platform Ширван Юсиф.
В середине мая телеканал Al Jazeera со ссылкой на американский источник сообщал, что США намерены сократить численность своего контингента в Сирии с 2 тысяч до 900 военнослужащих. Сирийская газета Al Watan, в свою очередь, писала, что американские военные уже начали процесс вывода своих сил из ряда военных баз на северо-востоке Сирии.
"Вывод сил США может привести к перераспределению союзов в Сирии. От этого вакуума может извлечь свою выгоду Россия для укрепления своего влияния в некоторых районах. Особенно учитывая, что у России есть действующие каналы связи с (курдскими формированиями "Сирийские демократические силы" - ред.) СДС. Турция, в свою очередь, при посредничестве США, ведет переговоры с курдскими силами, особенно в пограничных районах, и одновременно усиливает свою координацию с сирийским правительством в сфере безопасности", - сказал Юсиф.
При этом собеседник агентства отметил, что решение США о выводе военных подразделений из ряда районов Сирии — это часть более широкой стратегии Вашингтона по перераспределению сил и ресурсов, особенно в условиях глобального соперничества с Китаем и Россией. Но это не означает полного отказа от американского влияния в Сирии. США по-прежнему сохраняют рычаги давления через местных союзников, особенно в лице СДС. По мнению эксперта, Вашингтон сделал шаг к снижению военных расходов и человеческих потерь, продолжая обеспечивать политическое и логистическое влияние.
"Несмотря на сокращение физического военного присутствия США, курды — особенно руководство СДС — не считают, что альянс с американцами завершен. Продолжается сотрудничество в области разведки, логистики и координации. Кроме того, визиты американских делегаций и представителей госдепа в районы, подконтрольные СДС, подтверждают, что стратегическое партнерство остается в силе, даже если военное присутствие сокращается", - добавил Юсиф.
Собеседник агентства напомнил, что США финансировало и обучало более 100 тысяч курдских бойцов, которые проявили свою эффективность в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ, запрещенная в РФ), в то время как к новой сирийской власти у Вашингтона нет полного доверия.
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При этом, по мнению эксперта, частичный вывод американских сил из Сирии также может форсировать процесс сближения СДС и новых властей в Дамаске. Он напомнил, что командующий курдскими формированиями Мазлум Абди уже встречался с президентом САР на переходный период Ахмадом аш-Шараа и в ходе переговоров были достигнуты предварительные договоренности о формировании совместных рабочих комитетов для обсуждения будущей децентрализованной модели управления, которая позволит сохранить интересы обеих сторон.
"В любом случае, несмотря на частичный вывод, США по-прежнему сохраняют свое военное присутствие в Сирии и оставят как минимум одну ключевую военную базу, для возможности оперативно усилить военное присутствие в случае изменения ситуации в стране", - заключил Юсиф.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
* ИГ, запрещенная в РФ