https://ria.ru/20250605/sevastopol-2021192388.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T21:43:00+03:00
2025-06-05T21:43:00+03:00
2025-06-05T21:47:00+03:00
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале о воздушной тревоге в городе.Предупреждение объявлено в четверг в 21.40 мск."Внимание всем! Воздушная тревога!", - сообщил Развожаев. В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, сообщили власти.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Республика Крым
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев сообщил, что в Севастополе объявили воздушную тревогу