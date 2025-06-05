https://ria.ru/20250605/sevastopol-2021192388.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2025

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T21:43:00+03:00

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севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

россия

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безопасность

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале о воздушной тревоге в городе.Предупреждение объявлено в четверг в 21.40 мск."Внимание всем! Воздушная тревога!", - сообщил Развожаев. В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, сообщили власти.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

россия

республика крым

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севастополь, михаил развожаев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, республика крым