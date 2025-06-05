https://ria.ru/20250605/sevastopol-2021173686.html
В Севастополе два человека пострадали в ДТП с автобусом
В Севастополе два человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 05.06.2025
В Севастополе два человека пострадали в ДТП с автобусом
Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Севастополе, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:26:00+03:00
2025-06-05T18:26:00+03:00
2025-06-05T19:17:00+03:00
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Севастополе, их доставили в больницу, сообщает пресс-служба полиции города. "В результате ДТП два пассажира маршрутного автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данным полиции, на нерегулируемом перекрестке водитель Toyota при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу маршрутному автобусу, произошло столкновение. Проводится проверка.
https://ria.ru/20250603/omsk-2020682753.html
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происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
В Севастополе два человека пострадали в ДТП с автобусом
В Севастополе двух пострадавших в ДТП с автобусом госпитализировали