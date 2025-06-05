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Словацкий активист намерен бороться за отмену санкций против России - РИА Новости, 05.06.2025
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15:50 05.06.2025 (обновлено: 16:15 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/sanktsii-2021120543.html
Словацкий активист намерен бороться за отмену санкций против России
Словацкий активист намерен бороться за отмену санкций против России - РИА Новости, 05.06.2025
Словацкий активист намерен бороться за отмену санкций против России
Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец, занимавшийся сбором подписей под петицией об отмене санкций против России, заявил, что будет бороться за... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:50:00+03:00
2025-06-05T16:15:00+03:00
в мире
россия
словакия
москва
владимир путин
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец, занимавшийся сбором подписей под петицией об отмене санкций против России, заявил, что будет бороться за проведение референдума по этой инициативе и готов к юридическим шагам в данном вопросе. В среду президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности провести в республике референдум по отмене санкций против России, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. По словам президента, текст петиции был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно. "Ничего не закончилось, всё только начинается, мы снова идем на этот ринг и будем бороться за референдум, последуют юридические шаги", - сказал Швец журналистам в четверг. Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Швец информировал, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота ранее говорил, что необходимо стремиться к тому, чтобы если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250604/sanktsii-2020942426.html
https://ria.ru/20250605/slovakiya-2021103464.html
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в мире, россия, словакия, москва, владимир путин, санкции в отношении россии, реакция на санкции
В мире, Россия, Словакия, Москва, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Словацкий активист намерен бороться за отмену санкций против России

Швец намерен бороться за референдум по отмене в Словакии санкций против России

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза в Братиславе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец, занимавшийся сбором подписей под петицией об отмене санкций против России, заявил, что будет бороться за проведение референдума по этой инициативе и готов к юридическим шагам в данном вопросе.
В среду президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности провести в республике референдум по отмене санкций против России, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. По словам президента, текст петиции был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно.
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"Ничего не закончилось, всё только начинается, мы снова идем на этот ринг и будем бороться за референдум, последуют юридические шаги", - сказал Швец журналистам в четверг.
Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Швец информировал, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.
Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота ранее говорил, что необходимо стремиться к тому, чтобы если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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