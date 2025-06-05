Словацкий активист намерен бороться за отмену санкций против России
Швец намерен бороться за референдум по отмене в Словакии санкций против России
© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец, занимавшийся сбором подписей под петицией об отмене санкций против России, заявил, что будет бороться за проведение референдума по этой инициативе и готов к юридическим шагам в данном вопросе.
В среду президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности провести в республике референдум по отмене санкций против России, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. По словам президента, текст петиции был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно.
"Ничего не закончилось, всё только начинается, мы снова идем на этот ринг и будем бороться за референдум, последуют юридические шаги", - сказал Швец журналистам в четверг.
Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Швец информировал, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.
Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота ранее говорил, что необходимо стремиться к тому, чтобы если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.