https://ria.ru/20250605/sanktsii-2021120543.html

Словацкий активист намерен бороться за отмену санкций против России

Словацкий активист намерен бороться за отмену санкций против России - РИА Новости, 05.06.2025

Словацкий активист намерен бороться за отмену санкций против России

Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец, занимавшийся сбором подписей под петицией об отмене санкций против России, заявил, что будет бороться за... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:50:00+03:00

2025-06-05T15:50:00+03:00

2025-06-05T16:15:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 5 июн - РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец, занимавшийся сбором подписей под петицией об отмене санкций против России, заявил, что будет бороться за проведение референдума по этой инициативе и готов к юридическим шагам в данном вопросе. В среду президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности провести в республике референдум по отмене санкций против России, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. По словам президента, текст петиции был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно. "Ничего не закончилось, всё только начинается, мы снова идем на этот ринг и будем бороться за референдум, последуют юридические шаги", - сказал Швец журналистам в четверг. Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Швец информировал, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота ранее говорил, что необходимо стремиться к тому, чтобы если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250604/sanktsii-2020942426.html

https://ria.ru/20250605/slovakiya-2021103464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, словакия, москва, владимир путин, санкции в отношении россии, реакция на санкции