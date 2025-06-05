Рейтинг@Mail.ru
РЖД принимают меры по минимизации задержки поездов после ЧП под Воронежем - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/rzhd-2021094662.html
РЖД принимают меры по минимизации задержки поездов после ЧП под Воронежем
РЖД принимают меры по минимизации задержки поездов после ЧП под Воронежем - РИА Новости, 05.06.2025
РЖД принимают меры по минимизации задержки поездов после ЧП под Воронежем
РЖД принимают меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов после ЧП в Воронежской области, сообщила компания. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:12:00+03:00
2025-06-05T14:12:00+03:00
воронежская область
ржд
федеральная пассажирская компания
гранд сервис экспресс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021086391_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_abc5100a957e0f967b5b07df79ab1238.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. РЖД принимают меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов после ЧП в Воронежской области, сообщила компания. Ранее сообщалось, что задерживается 26 поездов: 21 - ФПК и 5 "Гранд Сервис Экспресс". "Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении РЖД.
https://ria.ru/20250605/voronezh-2021077791.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021086664_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_44aa49a202c8384607cf06a01045492c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, ржд, федеральная пассажирская компания, гранд сервис экспресс , происшествия
Воронежская область, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Гранд Сервис Экспресс , Происшествия
РЖД принимают меры по минимизации задержки поездов после ЧП под Воронежем

РЖД принимают меры по минимизации времени задержки поездов в Воронежской области

© Фото опубликовано "Вести Воронеж"Место подрыва железнодорожного пути в Воронежской области
Место подрыва железнодорожного пути в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото опубликовано "Вести Воронеж"
Место подрыва железнодорожного пути в Воронежской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. РЖД принимают меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов после ЧП в Воронежской области, сообщила компания.
Ранее сообщалось, что задерживается 26 поездов: 21 - ФПК и 5 "Гранд Сервис Экспресс".
"Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении РЖД.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Более 20 пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП в Воронежской области
13:13
 
Воронежская областьРЖДФедеральная пассажирская компанияГранд Сервис ЭкспрессПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала