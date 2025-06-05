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РЖД принимают меры по минимизации задержки поездов после ЧП под Воронежем
РЖД принимают меры по минимизации задержки поездов после ЧП под Воронежем - РИА Новости, 05.06.2025
РЖД принимают меры по минимизации задержки поездов после ЧП под Воронежем
РЖД принимают меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов после ЧП в Воронежской области, сообщила компания. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:12:00+03:00
2025-06-05T14:12:00+03:00
2025-06-05T14:12:00+03:00
воронежская область
ржд
федеральная пассажирская компания
гранд сервис экспресс
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. РЖД принимают меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов после ЧП в Воронежской области, сообщила компания. Ранее сообщалось, что задерживается 26 поездов: 21 - ФПК и 5 "Гранд Сервис Экспресс". "Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении РЖД.
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воронежская область, ржд, федеральная пассажирская компания, гранд сервис экспресс , происшествия
Воронежская область, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Гранд Сервис Экспресс , Происшествия
РЖД принимают меры по минимизации задержки поездов после ЧП под Воронежем
РЖД принимают меры по минимизации времени задержки поездов в Воронежской области