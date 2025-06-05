https://ria.ru/20250605/rzhd-2021094662.html

РЖД принимают меры по минимизации задержки поездов после ЧП под Воронежем

РЖД принимают меры по минимизации задержки поездов после ЧП под Воронежем - РИА Новости, 05.06.2025

РЖД принимают меры по минимизации задержки поездов после ЧП под Воронежем

РЖД принимают меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов после ЧП в Воронежской области, сообщила компания. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:12:00+03:00

2025-06-05T14:12:00+03:00

2025-06-05T14:12:00+03:00

воронежская область

ржд

федеральная пассажирская компания

гранд сервис экспресс

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021086391_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_abc5100a957e0f967b5b07df79ab1238.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. РЖД принимают меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов после ЧП в Воронежской области, сообщила компания. Ранее сообщалось, что задерживается 26 поездов: 21 - ФПК и 5 "Гранд Сервис Экспресс". "Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении РЖД.

https://ria.ru/20250605/voronezh-2021077791.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, ржд, федеральная пассажирская компания, гранд сервис экспресс , происшествия