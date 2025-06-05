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Президент Румынии заявил о планах введения ограничений в интернете - РИА Новости, 05.06.2025
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07:49 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/rumyniya-2021011181.html
Президент Румынии заявил о планах введения ограничений в интернете
Президент Румынии заявил о планах введения ограничений в интернете - РИА Новости, 05.06.2025
Президент Румынии заявил о планах введения ограничений в интернете
Президент Румынии Никушор Дан заявил о намерении властей принимать меры против публикаций в интернете, которые государство считает недостоверными,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T07:49:00+03:00
2025-06-05T07:49:00+03:00
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КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил о намерении властей принимать меры против публикаций в интернете, которые государство считает недостоверными, соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в резиденции Котрочень. "Я видел в последнее время абсолютно ложные сообщения, очевидным образом ложные, особенно в военной области, об Украине, о России. В отношении очевидно ложных сообщений румынское государство должно действовать", - заявил Дан, пресс-конференция транслировалась на официальной странице румынского лидера в социальной сети Facebook*. Румынский лидер дал понять, что ссылается на опыт Молдавии в этом плане. Дан при этом не уточнил, какие именно публикации власти считают недостоверными, и не детализировал механизмы предполагаемых ограничений. По его словам, особое внимание будет уделяться материалам военной тематики, связанным с конфликтом на Украине. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году, были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250603/moldaviya-2020741173.html
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в мире, молдавия, украина, россия, никушор дан, facebook, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Никушор Дан, Facebook, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Президент Румынии заявил о планах введения ограничений в интернете

Президент Румынии Дан заявил о намерении принимать меры против ложных публикаций

© Getty Images / Anadolu/Alex NicodimНикушор Дан
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Alex Nicodim
Никушор Дан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан заявил о намерении властей принимать меры против публикаций в интернете, которые государство считает недостоверными, соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в резиденции Котрочень.
"Я видел в последнее время абсолютно ложные сообщения, очевидным образом ложные, особенно в военной области, об Украине, о России. В отношении очевидно ложных сообщений румынское государство должно действовать", - заявил Дан, пресс-конференция транслировалась на официальной странице румынского лидера в социальной сети Facebook*.
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Румынский лидер дал понять, что ссылается на опыт Молдавии в этом плане.
Дан при этом не уточнил, какие именно публикации власти считают недостоверными, и не детализировал механизмы предполагаемых ограничений. По его словам, особое внимание будет уделяться материалам военной тематики, связанным с конфликтом на Украине.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году, были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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