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В России снизилось число молодых людей, которые не хотят иметь детей
В России снизилось число молодых людей, которые не хотят иметь детей - РИА Новости, 05.06.2025
В России снизилось число молодых людей, которые не хотят иметь детей
Число молодых людей, которые не хотят заводить детей, уменьшилось в России в три раза по итогам прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T21:22:00+03:00
2025-06-05T21:22:00+03:00
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татьяна голикова
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число молодых людей, которые не хотят заводить детей, уменьшилось в России в три раза по итогам прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В три раза сократилось число молодых людей, которые не хотят иметь детей (по итогам 2024 года - ред.)", - сказала Голикова на церемонии награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента ИРИ. Она добавила, что, согласно опросу, 88% россиян считают, что многодетная семья - это олицетворение сплоченности. Вице-премьер отметила, что таких результатов удалось добиться благодаря информационной кампании медиа по укреплению семейных ценностей.
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общество, россия, татьяна голикова, дети, демография
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Дети, Демография
В России снизилось число молодых людей, которые не хотят иметь детей
Голикова: число молодых россиян, которые не хотят иметь детей, снизилось втрое