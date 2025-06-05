https://ria.ru/20250605/rossiya-2021190944.html

В России снизилось число молодых людей, которые не хотят иметь детей

В России снизилось число молодых людей, которые не хотят иметь детей - РИА Новости, 05.06.2025

В России снизилось число молодых людей, которые не хотят иметь детей

Число молодых людей, которые не хотят заводить детей, уменьшилось в России в три раза по итогам прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T21:22:00+03:00

2025-06-05T21:22:00+03:00

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общество

россия

татьяна голикова

дети

демография

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число молодых людей, которые не хотят заводить детей, уменьшилось в России в три раза по итогам прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В три раза сократилось число молодых людей, которые не хотят иметь детей (по итогам 2024 года - ред.)", - сказала Голикова на церемонии награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента ИРИ. Она добавила, что, согласно опросу, 88% россиян считают, что многодетная семья - это олицетворение сплоченности. Вице-премьер отметила, что таких результатов удалось добиться благодаря информационной кампании медиа по укреплению семейных ценностей.

https://ria.ru/20250502/materi-2014600074.html

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общество, россия, татьяна голикова, дети, демография