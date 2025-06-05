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В России снизилось число молодых людей, которые не хотят иметь детей - РИА Новости, 05.06.2025
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21:22 05.06.2025 (обновлено: 21:53 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/rossiya-2021190944.html
В России снизилось число молодых людей, которые не хотят иметь детей
В России снизилось число молодых людей, которые не хотят иметь детей - РИА Новости, 05.06.2025
В России снизилось число молодых людей, которые не хотят иметь детей
Число молодых людей, которые не хотят заводить детей, уменьшилось в России в три раза по итогам прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T21:22:00+03:00
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общество
россия
татьяна голикова
дети
демография
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число молодых людей, которые не хотят заводить детей, уменьшилось в России в три раза по итогам прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "В три раза сократилось число молодых людей, которые не хотят иметь детей (по итогам 2024 года - ред.)", - сказала Голикова на церемонии награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента ИРИ. Она добавила, что, согласно опросу, 88% россиян считают, что многодетная семья - это олицетворение сплоченности. Вице-премьер отметила, что таких результатов удалось добиться благодаря информационной кампании медиа по укреплению семейных ценностей.
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общество, россия, татьяна голикова, дети, демография
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Дети, Демография
В России снизилось число молодых людей, которые не хотят иметь детей

Голикова: число молодых россиян, которые не хотят иметь детей, снизилось втрое

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка с детской коляской на Красной площади
Девушка с детской коляской на Красной площади - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Девушка с детской коляской на Красной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число молодых людей, которые не хотят заводить детей, уменьшилось в России в три раза по итогам прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В три раза сократилось число молодых людей, которые не хотят иметь детей (по итогам 2024 года - ред.)", - сказала Голикова на церемонии награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента ИРИ.
Она добавила, что, согласно опросу, 88% россиян считают, что многодетная семья - это олицетворение сплоченности.
Вице-премьер отметила, что таких результатов удалось добиться благодаря информационной кампании медиа по укреплению семейных ценностей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
России нужны "яжематери"
2 мая, 08:00
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваДетиДемография
 
 
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