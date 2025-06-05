https://ria.ru/20250605/rosaviatsiya-2021000982.html

В аэропорту Калуга ввели временные ограничения

В аэропорту Калуга ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.06.2025

В аэропорту Калуга ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 05.06.2025

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калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

происшествия

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены в аэропорту Калуга ("Грабцево"; код ИКАО: UUBC)", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250530/aeroport-2019885804.html

калуга

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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, происшествия