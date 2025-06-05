https://ria.ru/20250605/rets-2021133066.html

Утвержден порядок получения разрешений на ввоз пестицидов через Мой экспорт

Утвержден порядок получения разрешений на ввоз пестицидов через Мой экспорт - РИА Новости, 05.06.2025

Утвержден порядок получения разрешений на ввоз пестицидов через Мой экспорт

Компании смогут получать заключения (разрешительные документы) на ввоз зарегистрированных пестицидов, а также ввоз образцов незарегистрированных пестицидов для... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:51:00+03:00

2025-06-05T16:51:00+03:00

2025-06-05T16:51:00+03:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021135842_0:291:3055:2009_1920x0_80_0_0_efe0ef4cf488309fca9ec2ed6aee6738.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Компании смогут получать заключения (разрешительные документы) на ввоз зарегистрированных пестицидов, а также ввоз образцов незарегистрированных пестицидов для проведения регистрационных испытаний и научных исследований к концу 2025 года с помощью платформы "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Соответствующий приказ Минсельхоза России от 7 мая 2025 года № 318 "Об утверждении Порядка предоставления заключения (разрешительного документа) на ввоз пестицидов, включая перечень необходимых документов и сведений для его получения" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru", - говорится в сообщении.Услуга "Выдача заключений (разрешительных документов) на ввоз средств защиты растений (пестицидов)" позволит компаниям получать необходимые разрешения для импорта средств защиты растений, что важно для сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности.Как отметили в РЭЦ, развитие подобных цифровых сервисов способствует повышению прозрачности и эффективности взаимодействия бизнеса с государственными органами, снижая бюрократические барьеры и способствует развитию российского экспорта и импорта в агропромышленном секторе. Так, услуга будет интегрирована в сервис по лицензированию. Пользователь будет подписывать две заявки, и разрешение Минсельхоза России будет автоматически досылаться в Минпромторг России в рамках заявки на лицензию.

https://ria.ru/20250604/rets-2020946654.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)