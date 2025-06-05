https://ria.ru/20250605/razgovor-2021146943.html

США инициировали телефонный разговор с КНР, сообщило посольство Китая в США

США инициировали телефонный разговор с КНР, сообщило посольство Китая в США - РИА Новости, 05.06.2025

США инициировали телефонный разговор с КНР, сообщило посольство Китая в США

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом состоялся в четверг по инициативе американской стороны, сообщило... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:21:00+03:00

2025-06-05T17:21:00+03:00

2025-06-05T17:21:00+03:00

в мире

китай

сша

вашингтон (штат)

си цзиньпин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/97/1499279701_0:0:3774:2124_1920x0_80_0_0_38d2f540a0acd7b091e9bd904fba8717.jpg

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом состоялся в четверг по инициативе американской стороны, сообщило посольство Китая в Вашингтоне. "Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по просьбе последнего", - говорится в заявлении, опубликованном дипмиссией в соцсети X. Других деталей контактов на высшем уровне пока не приводится.

https://ria.ru/20250604/trump-2020798681.html

китай

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, вашингтон (штат), си цзиньпин, дональд трамп