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США инициировали телефонный разговор с КНР, сообщило посольство Китая в США - РИА Новости, 05.06.2025
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17:21 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/razgovor-2021146943.html
США инициировали телефонный разговор с КНР, сообщило посольство Китая в США
США инициировали телефонный разговор с КНР, сообщило посольство Китая в США - РИА Новости, 05.06.2025
США инициировали телефонный разговор с КНР, сообщило посольство Китая в США
Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом состоялся в четверг по инициативе американской стороны, сообщило... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:21:00+03:00
2025-06-05T17:21:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
си цзиньпин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом состоялся в четверг по инициативе американской стороны, сообщило посольство Китая в Вашингтоне. "Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по просьбе последнего", - говорится в заявлении, опубликованном дипмиссией в соцсети X. Других деталей контактов на высшем уровне пока не приводится.
https://ria.ru/20250604/trump-2020798681.html
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Си Цзиньпин, Дональд Трамп
США инициировали телефонный разговор с КНР, сообщило посольство Китая в США

Посольство Китая в США: Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Трампом

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин
Дональд Трампа и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом состоялся в четверг по инициативе американской стороны, сообщило посольство Китая в Вашингтоне.
"Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по просьбе последнего", - говорится в заявлении, опубликованном дипмиссией в соцсети X.
Других деталей контактов на высшем уровне пока не приводится.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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В миреКитайСШАВашингтон (штат)Си ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
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