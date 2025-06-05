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США инициировали телефонный разговор с КНР, сообщило посольство Китая в США
США инициировали телефонный разговор с КНР, сообщило посольство Китая в США - РИА Новости, 05.06.2025
США инициировали телефонный разговор с КНР, сообщило посольство Китая в США
Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом состоялся в четверг по инициативе американской стороны, сообщило... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:21:00+03:00
2025-06-05T17:21:00+03:00
2025-06-05T17:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом состоялся в четверг по инициативе американской стороны, сообщило посольство Китая в Вашингтоне. "Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по просьбе последнего", - говорится в заявлении, опубликованном дипмиссией в соцсети X. Других деталей контактов на высшем уровне пока не приводится.
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Си Цзиньпин, Дональд Трамп
США инициировали телефонный разговор с КНР, сообщило посольство Китая в США
Посольство Китая в США: Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Трампом