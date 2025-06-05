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Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор - РИА Новости, 05.06.2025
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15:52 05.06.2025 (обновлено: 16:01 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/razgovor-2021120745.html
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор - РИА Новости, 05.06.2025
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг провели телефонный разговор, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 05.06.2025
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си цзиньпин
в мире
китай
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг провели телефонный разговор, сообщает Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин вечером 5 июня (по пекинскому времени) провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении телеканала.Других подробностей пока не приводится.
https://ria.ru/20250521/kitaj-2018161883.html
китай
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си цзиньпин, в мире, китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Си Цзиньпин, В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин
Дональд Трампа и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг провели телефонный разговор, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин вечером 5 июня (по пекинскому времени) провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении телеканала.
Других подробностей пока не приводится.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
В Китае предупредили о последствиях мер США против китайских чипов
21 мая, 05:08
 
Си ЦзиньпинВ миреКитайСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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