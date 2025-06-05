https://ria.ru/20250605/razgovor-2021120745.html

Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор - РИА Новости, 05.06.2025

Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг провели телефонный разговор, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:52:00+03:00

2025-06-05T15:52:00+03:00

2025-06-05T16:01:00+03:00

си цзиньпин

в мире

китай

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/97/1499279701_0:0:3774:2124_1920x0_80_0_0_38d2f540a0acd7b091e9bd904fba8717.jpg

ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг провели телефонный разговор, сообщает Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин вечером 5 июня (по пекинскому времени) провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении телеканала.Других подробностей пока не приводится.

https://ria.ru/20250521/kitaj-2018161883.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

си цзиньпин, в мире, китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт