https://ria.ru/20250605/razgovor-2021120745.html
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор - РИА Новости, 05.06.2025
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг провели телефонный разговор, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:52:00+03:00
2025-06-05T15:52:00+03:00
2025-06-05T16:01:00+03:00
си цзиньпин
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ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в четверг провели телефонный разговор, сообщает Центральное телевидение Китая."Председатель КНР Си Цзиньпин вечером 5 июня (по пекинскому времени) провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении телеканала.Других подробностей пока не приводится.
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си цзиньпин, в мире, китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Си Цзиньпин, В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор