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Финансовый директор ГК "Пикет" признала вину - РИА Новости, 05.06.2025
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06:42 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/rassledovanie-2021007100.html
Финансовый директор ГК "Пикет" признала вину
Финансовый директор ГК "Пикет" признала вину - РИА Новости, 05.06.2025
Финансовый директор ГК "Пикет" признала вину
Финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова признала вину по делу о незаконной банковской деятельности, ранее ее осудили на два года колонии, сообщили РИА... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T06:42:00+03:00
2025-06-05T06:42:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова признала вину по делу о незаконной банковской деятельности, ранее ее осудили на два года колонии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Она (Антонова - ред.) признала вину и раскаялась в содеянном", - сказал собеседник агентства. Как сообщали в правоохранительных органах РИА Новости, Антонова и гендиректор ГК "Пикет" Андрей Есипов в октябре 2024 года были приговорены к двум годам колонии общего режима по статье о незаконной банковской деятельности. Суть уголовного дела не сообщается. Кроме того, Антонова является фигуранткой уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ. В настоящее время по нему завершено предварительное следствие, а защита продолжает знакомиться с томами дела. Есипову и Антоновой вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и дачу крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Вместе с ними на скамье подсудимых находится начальник службы безопасности группы компаний "Пикет" Михаил Кальченко, ему вменяют только мошенничество. Согласно судебным документам, Есипов, Антонова и ещё один фигурант Вячеслав Портянников ранее признали вину по уголовному делу. Все, кроме Портянникова, находятся под стражей, его же ранее отпустили под домашний арест. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктор Астапенко и Михаил Богданов. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
https://ria.ru/20250604/kontrakt-2020781390.html
https://ria.ru/20250419/rassledovanie-2012222295.html
https://ria.ru/20250605/sud-2020998722.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Финансовый директор ГК "Пикет" признала вину

Финдиректор ГК Пикет Антонова признала вину в незаконной банковской деятельности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Финансовый директор ГК "Пикет" Виктория Антонова признала вину по делу о незаконной банковской деятельности, ранее ее осудили на два года колонии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Она (Антонова - ред.) признала вину и раскаялась в содеянном", - сказал собеседник агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Фигурантка дела о бронежилетах для армии заключила контракт на службу в СВО
Вчера, 07:31
Как сообщали в правоохранительных органах РИА Новости, Антонова и гендиректор ГК "Пикет" Андрей Есипов в октябре 2024 года были приговорены к двум годам колонии общего режима по статье о незаконной банковской деятельности. Суть уголовного дела не сообщается.
Кроме того, Антонова является фигуранткой уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ. В настоящее время по нему завершено предварительное следствие, а защита продолжает знакомиться с томами дела.
Есипову и Антоновой вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и дачу крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Вместе с ними на скамье подсудимых находится начальник службы безопасности группы компаний "Пикет" Михаил Кальченко, ему вменяют только мошенничество.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В деле о поставке некачественных бронежилетов появилась новая статья
19 апреля, 05:14
Согласно судебным документам, Есипов, Антонова и ещё один фигурант Вячеслав Портянников ранее признали вину по уголовному делу. Все, кроме Портянникова, находятся под стражей, его же ранее отпустили под домашний арест.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктор Астапенко и Михаил Богданов. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Гендиректор ГК "Пикет" получил срок за незаконную банковскую деятельность
04:25
 
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